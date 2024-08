Nomination de trois vice-Premiers ministres et de deux ministres

L'Assemblée nationale a adopté le 26 août des Résolutions ratifiant la proposition du Premier ministre relative à la nomination de trois vice-Premiers ministres et de deux ministres pour le mandat 2021-2026.

Ainsi, Nguyên Hoà Bình, membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Parti ; Hô Duc Phoc, membre du Comité central du Parti et ministre des Finances ; et Bùi Thanh Son, membre du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères ; ont été nommés au poste de vice-Premier ministre, portant à cinq le nombre de vice-Premiers ministres au Vietnam. Le même jour, la nomination de nouveaux ministres des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Justice, ainsi que d’un nouveau président de la Cour populaire suprême et d’un nouveau directeur du Parquet populaire suprême, a également été approuvée par l’Assemblée nationale.

La Banque mondiale mise sur une croissance vietnamienne de 6,1% en 2024

L’économie nationale devrait croître de 6,1% en 2024 et de 6,5% en 2025 et 2026, contre 5% en 2023, a déclaré le 26 août la Banque mondiale.

La croissance économique du Vietnam devrait s'accélérer en 2024, stimulée par un rebond des exportations manufacturières et du tourisme, ainsi que par une reprise de la consommation et des investissements des entreprises, a indiqué le dernier rapport Taking Stock (Bilan) de l’institution financière internationale qui souligne la résilience de l’économie vietnamienne malgré des défis mondiaux exponentiels.

Le développement des marchés de capitaux fournira une source essentielle de financement à long terme pour l’économie nationale et aidera le pays à atteindre son objectif de devenir un pays à haut revenu d’ici 2045, selon Taking Stock, un rapport économique semestriel de la Banque mondiale.

Chả cá Lã Vọng : "Vous ne pouvez pas quitter le Nord du Vietnam sans avoir essayé ce régal absolu"

Le célèbre site de voyage australien The Sydney Morning Herald a récemment publié un article mettant en avant le poisson grillé Chả cá Lã Vọng comme un plat incontournable pour les touristes visitant le Nord du Vietnam. Selon Ben Groundwater, un écrivain voyageur, chroniqueur et auteur basé à Sydney avec plus de 20 ans d’expérience, les visiteurs ne peuvent quitter le Nord du Vietnam sans avoir goûté à ce véritable délice ("You can’t leave northern Vietnam without trying this absolute treat"). L’auteur décrit le Chả cá Lã Vọng comme un "plat classique de Hanoï". Des morceaux de poisson d’eau douce, généralement du poisson-chat, sont marinés dans un mélange d’ingrédients, notamment du curcuma, puis frits dans de l’huile jusqu’à obtenir une belle dorure. Le tout est servi avec une généreuse quantité d’aneth frais, d’oignons verts, de cacahuètes et souvent accompagné de bún (vermicelle de riz).

Événements à venir

* Le 20e Festival de la Citadelle de Tuyên Quang se tiendra du 31 août au 15 septembre dans la province septentrionale éponyme. Le point d’orgue de cette fête célébrant la mi-automne sera un grand défilé de lanternes géantes et colorées. Ce festival d’envergure internationale, reconnu pour ses records (plus grandes lanternes, plus grand plateau d’offrandes), est devenu un événement incontournable pour promouvoir le tourisme de Tuyên Quang.

* Le 5 septembre 2024, Le Courrier du Vietnam fêtera ses 31 années de développement au sein de l’Agence Vietnamienne d’Information. Ce seul journal en langue française du pays propose désormais au public quatre produits : hebdomadaire, journal en ligne, émission télévisée et podcast. Pour cette occasion spéciale, de nombreux responsables d’institutions francophones, diplomates, professeurs, étudiants et lecteurs fidèles lui ont adressé leurs meilleures félicitations, soulignant le rôle important du Courrier du Vietnam en tant que pont entre le Vietnam et la francophonie.

Vân Anh/CVN