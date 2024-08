Parcours patrimonial à travers le Viêt Bac

Your browser does not support the audio element.

Le Vietnam plaide en faveur de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité

Selon l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, le Vietnam soutient activement la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Ce premier traité du genre de l'ONU a été approuvé par consensus le 8 août et devra être soumis ultérieurement à l'Assemblée générale pour adoption formelle avant d'être ouvert à la signature avant le 31 décembre, a indiqué M. Minh Vu à l'Agence Vietnamienne d'Information. Le nouveau traité, qui pourra entrer en vigueur après avoir été ratifié par 40 États, vise à “combattre plus efficacement la cybercriminalité” et à renforcer la coopération internationale en la matière. Le Vietnam a joué un rôle significatif dans l'élaboration de cette convention et se félicite de son adoption. Le pays considère cette avancée comme une étape cruciale dans la lutte contre la cybercriminalité et estime que cette nouvelle convention est essentielle pour protéger les citoyens à travers le monde.

Vu Lan - une fête bouddhiste sacrée

La fête Vu Lan, qui a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, tombe cette année le 18 août. Il ne s'agit pas seulement d'une fête bouddhiste sacrée, mais aussi d'une fête humaniste ayant une signification profonde et particulière, conduisant chacun à se pencher vers ses ancêtres et ses racines. Selon la croyance des Vietnamiens, les enfants doivent exprimer leur reconnaissance envers leurs parents et leurs ancêtres, suivant l'adage “En buvant de l’eau, on pense à la source”. À cette occasion, les familles préparent un repas copieux pour les accueillir. Cette fête, qui honore la piété filiale, est devenue un trait original de la culture vietnamienne.

Parcours patrimonial à travers le Viêt Bac

À l’occasion du 79e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945), effectuez un voyage historique à travers le Viêt Bac, berceau de la révolution vietnamienne ! Cette région se compose de six provinces du Nord que sont Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Hà Giang, Tuyên Quang et Thái Nguyên. Le Viêt Bac a eu l'honneur d'être choisi par le Parti, le gouvernement et le Président Hô Chi Minh comme base révolutionnaire pour diriger l'insurrection générale et la résistance contre le colonialisme français. Chacun de ses sites historiques est étroitement lié aux grands événements de l'histoire nationale. Fortes de ces atouts, ses six provinces mettent le tourisme au cœur de leur stratégie de développement, en vue d'un essor socio-économique tant local que régional.

Les excursions à vélo et en barque à Ninh Binh classées parmi les meilleures choses à faire au monde

Tripadvisor a dévoilé sa liste des 25 meilleures activités de nature et de plein air au monde dans le cadre de ses prix Travellers' Choice Best of the Best (Meilleures expériences - Monde), qui récompensent le plus haut niveau d'excellence en matière de voyages. L'excursion d'une journée complète à Ninh Binh au départ de Hanoï se classe 9e rang du classement de la première plateforme de voyage en ligne au monde. Elle a été décrite par Tripadvisor comme suit : “Évadez-vous de l’agitation de Hanoï pour une journée pleine de beauté naturelle, de découvertes et d’aventures lors d’une excursion d’une journée complète autour des points forts de Ninh Binh. Vous pourrez faire de la randonnée, du vélo et des balades en bateau autour du village local, avec de nombreuses occasions de prendre des photos mémorables aux endroits pittoresques. La visite, qui offre un mélange de diverses activités physiques, est accompagnée par un guide expérimenté et captivant”.

Découvrez d'autres événements qui ont marqué l'actualité vietnamienne cette semaine sur lecourrier.vn.