Biographie résumée du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm

Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la XVI e législature a élu dans la matinée du 7 avril Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la XVI e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a l'honneur de vous présenter la biographie résumée du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Biographie résumée de Tô Lâm

Secrétaire général du Comité central du Parti, président de la République socialiste du Vietnam

- Nom et prénom : Tô Lâm

- Date de naissance: 10 juillet 1957

- Ethnie: Kinh

- Lieu d’origine : province de Hung Yên

- Adhésion au Parti : 22 août 1981

- Niveau de formation politique : supérieur

- Domaine d'expertise : droit - sécurité publique

- Titres universitaires : professeur en sciences de la sécurité, docteur en droit

Fonctions

- Secrétaire général du Parti des XIIIe et XIVe mandats

- Membre du Bureau politique : XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Membre du Comité central du Parti : XIe, XIIe, XIIIe, XIVe mandats

- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil national de défense et de sécurité (2024)

- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)

- Chef du Comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines

- Député de l’Assemblée nationale : XIVe, XVe, XVIe législatures

Parcours professionnel

De 1974 à 1979 : étudiant à l’Université de la Sécurité populaire (aujourd’hui Académie de la Sécurité populaire).

De 1979 à 2010 : cadre au ministère de la Police.

De 2010 à 2016 : vice-ministre de la Police.

De 2016 à 2024 : secrétaire de la Commission policière centrale et ministre de la Police.

En janvier 2019 : promu au grade de général d’armée de la Sécurité publique populaire.

De mai 2024 à octobre 2024 : président de la République socialiste du Vietnam.

Le 3 août 2024 : élu par le Comité central du Parti au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIIIe mandat.

Le 22 janvier 2026 : lors du XIVe Congrès national du Parti, élu membre du Comité central du Parti du XIVe mandat pour la période 2026-2031.

Le 23 janvier 2026 : lors du premier Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, réélu à l’unanimité au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le 7 avril 2026 : lors de la première session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature, élu président de la République socialiste du Vietnam.

VNA/CVN