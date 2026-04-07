Le secrétaire général Tô Lâm élu président de la République pour le mandat 2026-2031

Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la XVI e législature a élu dans la matinée du 7 avril Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la XVI e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de son Bureau, Lê Quang Manh, a présenté le projet de résolution relatif à cette élection.

L’Assemblée nationale a adopté, par vote électronique, la résolution portant élection du président du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.

À l’issue de son élection, la cérémonie de prestation de serment du président de la République s’est déroulée solennellement dans la salle Diên Hông, conformément à la réglementation.

Devant le drapeau national, l’Assemblée nationale et les électeurs du pays, Tô Lâm a prêté serment, affirmant sa fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution, et son engagement à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Né le 10 juillet 1957, originaire de la commune de Nghia Tru, province de Hung Yên, Tô Lâm est professeur en sciences de la sécurité et docteur en droit. Il est actuellement secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Membre du Comité central des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe mandats, membre du Bureau politique des XIIe, XIIIe et XIVe mandats, secrétaire général du Comité central du Parti des XIIIe et XIVe mandats, il a également exercé les fonctions de président de la République, de président du Conseil de la défense et de la sécurité en 2024, de secrétaire de la Commission militaire centrale depuis août 2024, ainsi que de chef du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Il est député des XIVe, XVe et XVIe législatures.

VNA/CVN