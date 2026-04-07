Première session de l'AN : poser les fondations d’une prospérité durable

La première session de l’Assemblée nationale (XVI e législature) s’est officiellement ouverte lundi 6 avril à Hanoï avec pour objectif d’ouvrir une nouvelle étape de développement décisive pour le pays. Forte de cette portée particulière, l’ensemble des électeurs du pays placent leur entière confiance dans la plus haute instance du pouvoir d’État.

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Photo : VNA/CVN

Plus que jamais, les citoyens attendent que cette session contribue à construire une équipe dirigeante compétente et à mettre en place des décisions importantes afin de concrétiser l’aspiration à bâtir un Vietnam prospère.

Vers des avancées décisives grâce à un cadre institutionnel moteur

Lors de la séance d’ouverture, le message d’orientation du secrétaire général Tô Lâm a insufflé une pensée déterminée au sein de l’hémicycle. Le dirigeant du Parti a souligné la nécessité d’un changement fondamental, passant d’une approche consistant à "légiférer pour la forme" à une logique de "légiférer au service du développement". Dans la nouvelle ère, le système juridique doit assumer la mission de façonner l’avenir et d’ouvrir la voie à l’essor de nouvelles forces productives.

La conception d’"ouvrir la voie" associée au courage de "rectifier la voie" du dirigeant de notre Parti se reflète également de manière très claire dans le discours d’ouverture du président de l’AN, Trân Thanh Mân. Il a affirmé que l’AN prendrait un pas d’avance sur le plan institutionnel afin de lever les obstacles et de libérer toutes les ressources. Cette démarche devient d’autant plus urgente que l’économie vise une croissance à deux chiffres, ce qui exige que la législation soit réellement efficace dans la vie quotidienne.

Photo : VNA/CVN

Ces orientations stratégiques ont touché au cœur les attentes et aspirations du peuple. "Face aux exigences de cette nouvelle étape, la première session de l’Assemblée nationale (AN) de la XVIe législature doit définir un programme législatif stratégique pour la période à venir, en s’attaquant résolument au phénomène des +lois contraignantes+, afin de créer un environnement d’investissement et d’affaires plus ouvert et transparent…", a souligné Nghiêm Vu Khai, ancien vice-ministre des Sciences et Technologies lors d’un forum réunissant des intellectuels et spécialistes avant l’ouverture de la session.

Lors de la première journée de travail de la session, les électeurs apprécient la remarque du secrétaire général Tô Lâm sur le risque de manquer des opportunités stratégiques à cause du retard dans la prise de décisions. "La XVIe législature continuera à déployer une capacité de réaction politique flexible et des décisions rapides tout en garantissant la rigueur. Elle doit également créer un cadre juridique sûr, permettant aux entreprises de développer leurs activités en toute confiance et de s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur mondiales", a espéré Dinh Van Giang, directeur de la société Tri Dat, membre du Conseil populaire de la province de Quang Ninh.

Consolider l’appareil d’action au service du peuple

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Lors de cette session, une tâche centrale qui a particulièrement retenu l’attention des électeurs est celle de la consolidation de l’organisation de l’appareil d’État. L’examen, l’élection et l’approbation des hauts responsables au niveau central revêtent une importance décisive pour la qualité de la gouvernance de l’ensemble du système politique pendant tout un mandat. Pour des millions d’électeurs à travers le pays, il s’agit de choisir les représentants les plus exemplaires en matière de caractère politique, d’intégrité morale et de compétence pratique, afin qu’ils assument ces responsabilités prestigieuses.

"Dans un contexte mondial en constante évolution et alors que le pays saisit de nouvelles opportunités, les citoyens attendent que les dirigeants soient dotés d’une pensée innovante, capables d’oser penser, agir et assumer leurs responsabilités", a estimé Bùi Van Nho, retraité du quartier de Câu Giây à Hanoï. Placer les citoyens au centre constitue le principe fondamental que les électeurs attendent du nouveau personnel politique. Toutes les grandes orientations, aussi historiques soient-elles, doivent en définitive répondre à des problèmes concrets, afin que le peuple puisse véritablement bénéficier équitablement de tous les fruits du développement.

Un contrôle effectif pour définir les actions nécessaires

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Portée par la confiance et les attentes des électeurs, la XVIe législature est appelée à poursuivre une réforme vigoureuse de ses activités de contrôle. Cette responsabilité a été clairement soulignée par le secrétaire général Tô Lâm dans son discours d’orientation lors de la session. Dans l’ère de la gouvernance créatrice, le contrôle doit devenir un outil puissant pour renforcer l’efficacité de la gestion nationale, lever les "points de blocage" et, en particulier, contribuer à définir les actions prioritaires.

Aux yeux de nombreux électeurs, les députés de la XVIe législature doivent affronter avec courage les questions difficiles et oser débattre pour défendre pleinement les intérêts légitimes des électeurs et de la nation. Plus que tout, chaque député doit s’engager à traiter avec persévérance les problèmes persistants, considérant leur résolution complète comme le critère de l’accomplissement de sa mission.

Le succès des dernières élections ne sera pleinement accompli que s’il se traduit par une efficacité réelle des activités au cours du nouveau mandat, grâce à des décisions judicieuses. Comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm : lorsque la voix du peuple est entendue et ses souhaits reflétés avec fidélité, l’Assemblée nationale sera plus forte, l’État plus solide et la confiance sociale plus grande.

Vân Anh/CVN