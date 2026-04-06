L’Assemblée nationale élit ses principaux dirigeants lors de sa première session

La première session de l’Assemblée nationale (XVI e législature) s’est officiellement ouverte lundi 6 avril à Hanoï, marquant sa première journée de travail. Les députés ont procédé à plusieurs contenus, dont l’élection du président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale ainsi que des membres du Comité permanent.

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Dans la matinée, sous la direction du président de l’Assemblée nationale de la XVe législature, Trân Thanh Mân, l’Assemblée nationale a entendu le discours du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que les rapports sur les résultats des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031 et sur la validation des mandats des députés de la XVIe législature.

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale a ensuite procédé à plusieurs contenus, dont l’élection du président de l’Assemblée nationale de la XVIe législature au scrutin secret.

À 11h05, Trân Thanh Mân a prêté serment et pris officiellement ses fonctions de président de l’Assemblée nationale de la XVIe législature.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, sous la direction de Trân Thanh Mân, l’Assemblée nationale a élu au scrutin secret les vice-présidents de l’Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de la XVIe législature.

Les vice-présidents de l’Assemblée nationale élus sont Dô Van Chiên, Nguyên Khac Dinh, Nguyên Thi Thanh, Nguyên Hông Diên, Nguyên Doan Anh et Nguyên Thi Hông.

Photos : VNA/CVN

L’Assemblée nationale a également élu les présidents du Conseil des affaires ethniques et des Commissions de l’Assemblée nationale de la XVIe législature.

Ont été élus Lâm Van Mân, président du Conseil des affaires ethniques ; Phan Chi Hiêu, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires ; Phan Van Mai, président de la Commission de l’économie et des finances ; Lê Tân Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures ; Nguyên Dac Vinh, président de la Commission de la culture et des affaires sociales ; Nguyên Thanh Hai, présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement ; Nguyên Huu Dông, président de la Commission des affaires des députés ; Lê Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision.

Lê Quang Manh a été élu secrétaire général de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et président du Bureau de l’Assemblée nationale.

Nguyên Huu Nghia a, quant à lui, été élu Auditeur général d’État pour le mandat 2026-2031.

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Le mardi 7 avril, l’Assemblée nationale poursuivra son programme avec l’adoption de la résolution portant élection du président de la République, suivie de la prestation de serment et de la prise de fonctions du nouveau chef de l’État.

L’Assemblée nationale procédera également à l’élection du Premier ministre au scrutin secret.

Dans l’après-midi, le nouveau Premier ministre prêtera serment et entrera officiellement en fonction.

L’Assemblée nationale poursuivra ensuite avec l’élection du vice-président de la République, du président de la Cour populaire suprême et du procureur général du Parquet populaire suprême. Le président de la Cour populaire suprême prêtera ensuite serment et prendra ses fonctions.

VNA/CVN