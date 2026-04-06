Le président de l’Assemblée nationale reçoit des félicitations après sa réélection

Les dirigeants parlementaires du Laos, de la Chine et du Cambodge ont adressé des messages et lettres de félicitations à Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale sortante, à l’occasion de sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam lors de la première session de la XVI e législature.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, a affirmé que la réélection de Trân Thanh Mân témoigne de la confiance et de la haute estime que lui portent le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Il s’est dit convaincu que, grâce à ses compétences et à sa riche expérience, Trân Thanh Mân saura diriger efficacement l’Assemblée nationale vietnamienne dans l’exercice de ses fonctions, missions et attributions, contribuant ainsi de manière significative au développement continu du Vietnam et au renforcement de son prestige et de sa position dans la région comme dans le monde.

Il a également exprimé son souhait de poursuivre une coopération étroite avec Trân Thanh Mân et l’Assemblée nationale vietnamienne afin de consolider et de promouvoir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam. Il a souligné son espoir de voir les relations entre les deux organes législatifs continuer à se renforcer et à porter davantage de fruits.

Le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, a félicité Trân Thanh Mân pour sa réélection, soulignant que la Chine et le Vietnam sont deux voisins socialistes amicaux. Il a relevé que, ces dernières années, les relations bilatérales n’avaient cessé de se renforcer, notamment grâce à des échanges et à une coopération de plus en plus étroits entre les organes législatifs des deux pays.

Zhao Leji s’est dit prêt à travailler avec Trân Thanh Mân pour mettre en œuvre les perceptions stratégiques communes arrêtées par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, contribuer à l’édification de l’État de droit socialiste dans chaque pays et promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam à portée stratégique.

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, a elle aussi félicité Trân Thanh Mân pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale vietnamienne. Elle s’est dite convaincue que, sous sa direction, l’organe législatif vietnamien enregistrerait de nouveaux progrès et contribuerait à jeter des bases solides pour l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Elle a également exprimé son souhait de poursuivre une coopération étroite avec Trân Thanh Mân afin de renforcer davantage les relations de bon voisinage, l’amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme entre les deux pays, et de promouvoir une coopération centrée sur les populations, au bénéfice commun des deux nations et de leurs peuples.

VNA/CVN