Le bien-être de la population, priorité absolue du dirigeant Tô Lâm

Dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la XVI e législature, mardi matin 7 avril, Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a été élu président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.

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Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’investiture, le secrétaire général et président Tô Lâm a adressé ses sincères remerciements aux électeurs et à la population de tout le pays pour leur sens des responsabilités, leur aspiration à l’édification nationale et leur confiance inébranlable envers le Parti communiste du Vietnam, qui ont contribué au plein succès des récentes élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers le Comité central du Parti pour la confiance qu’il lui a accordée en présentant sa candidature, ainsi qu’envers l’Assemblée nationale pour l’avoir élu et lui avoir confié cette lourde responsabilité de chef de l’État.

En ce moment sacré et solennel de la cérémonie d’investiture, le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé sa profonde gratitude envers le Président Hô Chi Minh, brillant dirigeant du Parti et de la nation, ainsi qu’envers les ancêtres, les combattants révolutionnaires, les membres du Parti et les millions de martyrs héroïques qui ont courageusement combattu et se sont sacrifiés pour l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, pour le socialisme et pour les nobles devoirs internationaux. Il a également salué les générations de Vietnamiens qui se sont dévouées sans relâche au travail et à la création, apportant une immense contribution à la glorieuse cause révolutionnaire de la nation.

Il a souligné que son accession à la double fonction de secrétaire général du Parti et de président de l’État constitue un immense honneur, mais aussi une lourde responsabilité et un devoir sacré, incarnant la confiance et les attentes de l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées.

Photo : VNA/CVN

S’engageant à poursuivre l’œuvre révolutionnaire, Tô Lâm a affirmé sa détermination, avec l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, et en particulier avec le Comité central du Parti, à conduire la révolution vietnamienne à surmonter toutes les épreuves pour atteindre ses objectifs, conformément au souhait du Président Hô Chi Minh et à l’aspiration de la nation : "Tout le Parti et tout le peuple s’unissent et œuvrent à la construction d’un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, tout en apportant une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale.

Tô Lâm a déclaré que sa priorité absolue, en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, est de maintenir un environnement pacifique et stable, promouvoir un développement national rapide et durable, améliorer tous les aspects de la vie de la population afin qu’elle puisse pleinement bénéficier des fruits du développement, et renforcer la contribution du Vietnam à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès dans la région et dans le monde.

Il a souligné qu’il faut pleinement comprendre et mettre en œuvre le principe selon lequel "le peuple est la racine", promouvoir activement le rôle central du peuple, mobiliser ses forces et consolider le bloc de grande union nationale. L’objectif suprême, a-t-il affirmé, est que la population puisse pleinement jouir des fruits du développement.

Tô Lâm a appelé à une coordination étroite du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et son Comité permanent, du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, du Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres, ainsi que des ministères, des secteurs, des localités, des compatriotes, dans le pays comme à l’étranger, afin d’accomplir la noble mission du chef de l’État : protéger, construire et développer la Patrie socialiste et servir le peuple.

En conclusion, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est déclaré convaincu qu’avec une tradition millénaire d’édification et de défense nationales, les grandes valeurs léguées par les ancêtres, une aspiration constante au progrès, une volonté de fer et une résilience sans faille, ainsi qu’avec le soutien des amis internationaux, le Vietnam écrira assurément de nouveaux chapitres glorieux de son développement et atteindra les objectifs stratégiques fixés.

VNA/CVN