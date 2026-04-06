Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur de Chine

Dans l’après-midi du 6 avril, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Le colonel Jiang Bo, attaché de défense de Chine au Vietnam, a également assisté à cette rencontre.

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Photo : QĐND/CVN

Le général Phan Van Giang a souligné que, ces derniers temps, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine dans divers domaines était devenue de plus en plus profonde, substantielle et efficace.

En mars dernier, les deux parties ont organisé avec succès la première réunion du Dialogue stratégique "3+3" Vietnam - Chine au niveau des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique.

En particulier, dès ce Dialogue "3+3", les deux parties ont organisé avec succès le 10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Chine, dans la province de Quang Ninh (Vietnam) et dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), contribuant ainsi à renforcer la solidarité, l’amitié et à promouvoir une coopération de défense toujours plus substantielle et efficace entre les deux pays.

Appréciant hautement les contributions du colonel Jiang Bo durant son mandat au Vietnam, le général Phan Van Giang a affirmé que, dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci avait étroitement coopéré avec les organes compétents vietnamiens, joué efficacement son rôle de passerelle entre les ministères de la Défense des deux pays, et contribué activement au succès global des activités de diplomatie de défense, permettant à la coopération bilatérale dans ce domaine de gagner en substance.

Le général Phan Van Giang s’est dit convaincu que le colonel Jiang Bo, dans ses nouvelles fonctions, continuerait à contribuer davantage encore au développement des relations de défense entre le Vietnam et la Chine.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a remercié l’ambassadeur He Wei et le colonel Jiang Bo pour leurs contributions aux activités menées récemment, en particulier pour leur coordination et leur soutien dans la mise en œuvre des travaux de restauration et de réhabilitation du cimetière des militaires et experts chinois ayant aidé la Révolution vietnamienne en avril 2025.

Il a exprimé le souhait que l’ambassade de Chine poursuive, dans les temps à venir, sa coordination étroite avec le ministère vietnamien de la Défense afin de promouvoir une coopération bilatérale de défense toujours plus approfondie et substantielle.

Partageant le point de vue du général Phan Van Giang, l’ambassadeur He Wei a affirmé que le Dialogue stratégique "3+3" avait été un grand succès et produit des résultats positifs, contribuant à renforcer la confiance politique entre les deux pays et à porter les relations Chine - Vietnam à une nouvelle hauteur.

À la suite de ce Dialogue stratégique "3+3", la réussite du 10e Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Chine a également contribué à renforcer la coopération entre les deux ministères de la Défense ainsi que l’amitié entre les peuples des deux pays.

L’ambassadeur He Wei a exprimé l’espoir que les deux parties intensifient à l’avenir leurs activités d’échange, notamment dans les domaines du travail politique, des patrouilles conjointes entre les Marines et les Garde-côtes, ainsi que des échanges entre jeunes officiers des deux pays.

VNA/CVN