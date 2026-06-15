Mondial-2026 : L'Iran entre en scène à Los Angeles

Au lendemain de la démonstration de l'Allemagne et de la Suède, la sélection iranienne, bien arrivée aux États-Unis, lance à son tour lundi 15 juin son Mondial avec un match contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, où des manifestations sont attendues.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Allemagne et Suède faciles, Pays-Bas laborieux

Le duel entre Goliath, mastodonte quatre titres mondiaux, et David le Caribéen novice en Coupe du monde, s'est déroulé comme prévu, avec une démonstration de force du premier aux dépens du second.

Avec ses stars du Bayern, de Liverpool ou d'Arsenal, la Mannschaft, encore traumatisée par les deux fiascos de 2018 en Russie et 2022 au Qatar, où elle n'était pas sortie des poules, n'a fait qu'une bouchée de Curaçao (7-1) dans le stade climatisé au toit fermé du Texas.

Mais son très modeste adversaire, 82e au classement FIFA, aura obtenu un souvenir fabuleux, pour l'éternité, quand Livano Comenencia a égalisé sur un tir légèrement dévié par le capitaine Joshua Kimmich, pour le plus grand malheur de Manuel Neuer. Un but qui ferait presque oublier les six encaissés ensuite...

L'Allemagne est en tête du groupe E, à égalité de points avec la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée (1-0) contre l'Équateur du Parisien Willian Pacho

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La Tunisie, elle, n'a rien pu face à l'efficacité offensive de la Suède, qui a déroulé (5-1) lors de son entrée en lice, un score qui lui permet même de prendre seule la tête de sa poule.

Car l'autre rencontre du groupe F - l'une des plus accrochée depuis le début de la Coupe du monde - s'est achevée sur un score nul (2-2) entre les Pays-Bas et le Japon à Dallas.

Éternels prétendants toujours en quête d'une première étoile, les Néerlandais, qui ambitionnent de retrouver au moins le dernier carré, ont deux fois mené au score mais les "Samouraïs bleus" n'ont rien lâché pour arracher le point du nul.

Jour J pour l'Iran

C'est sous haute surveillance que va se dérouler lundi 15 juin le match entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Après quatre mois de conflit au Moyen-Orient, un accord a été annoncé dimanche 14 juin entre toutes les parties pour mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban. Cette percée diplomatique enlève certainement un peu de pression sur les organisateurs du Mondial et sur la sélection iranienne, après des semaines à se perdre en conjectures sur la possibilité pour les Iraniens de venir aux États-Unis.

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"Tout le monde peut avoir sa propre opinion, mais nous sommes là pour le football, pas la politique", a déclaré dimanche 14 juin l'attaquant vedette de la Team Melli, Mehdi Taremi, lors d'une conférence de presse peu de temps après l'arrivée des Iraniens aux États-Unis en provenance de Tijuana, la ville mexicaine où ils ont choisi d'établir leur camp de base.

L'Espagne ambitieuse, la Belgique en confiance

Championne d'Europe en titre, l'Espagne affiche une ambition maximale pour cette Coupe du monde, même si elle devra attendre un peu pour profiter totalement de son arme fatale Lamine Yamal, remis d'une blessure et donc apte, mais pas titularisé. Il est cependant probable qu'elle saura faire sans son attaquant vedette lors de son entrée en lice, lundi midi 16 juin à Atlanta, tant l'écart de niveau est grand avec le Cap-Vert.

Le sélectionneur capverdien, Pedro Leitão Brito, dit "Bubista", a beau avoir assuré dimanche 14 juin que ses hommes n'étaient pas là "pour faire de la figuration", les Requins bleus semblent trop juste pour inquiéter la Roja, dans un groupe H où l'adversité grandira au fil des rencontres, puisque les Espagnols croiseront ensuite l'Arabie saoudite et l'Uruguay.

C'est également pleine de confiance que se présentera lundi midi 16 juin à Seattle la Belgique de Rudi Garcia pour affronter l'Égypte de Mohamed Salah.

Arrivé en janvier 2025 à la tête d'une sélection traumatisée par deux tournois manqués (élimination au premier tour du Mondial-2022 et en huitièmes de finale de l'Euro-2024), le coach français a redonné de l'allant aux Diables rouges, qui restent sur 13 matches sans défaite.

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