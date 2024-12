Accident d'avion en République de Corée : deux survivants, la plupart des personnes à bord auraient toutes été tuées

L'avion de ligne qui transportait 175 passagers, dont 173 Sud-Coréens et deux Thaïlandais, ainsi que six membres d'équipage, s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport international de Muan, à environ 290km au Sud-Ouest de la capitale Séoul, vers 09H07 heure locale (00H07 GMT).

Le chef des pompiers de Muan a déclaré lors d'un point de presse télévisé que la plupart des 181 personnes à bord de l'avion étaient présumées mortes, à l'exception de deux personnes secourues, dont un homme de 22 ans et une femme de 25 ans, membre de l'équipage, notant qu'il y avait peu de chances de survie car les passagers ont été projetés hors du fuselage après avoir heurté un mur extérieur.

Photos : Xinhua/VNA/CVN

La mort de 85 personnes et le sauvetage de deux personnes ont été confirmés à 12H50 heure locale (03H50 GMT). Des opérations de secours sont en train d'être menées pour déterminer d'autres victimes éventuelles.

Le vol 7C2216 de Jeju Air en provenance de Bangkok (Thaïlande) est sorti de piste et s'est écrasé contre un mur extérieur. Son fuselage a été sectionné en deux et a pris feu.

Selon les pompiers, la récupération et l'identification des corps prendront du temps car le fuselage a été gravement détruit.

Des images de télévision ont montré un grand panache de fumée noire s'échappant du Boeing 737-800 englouti par les flammes. Une autre séquence montre un moteur de l'aile droite en train d'émettre de la fumée et des flammes avant la tentative d'atterrissage.

Selon l'estimation des pompiers, l'accident aurait été causé par une collision avec des oiseaux ayant entraîné un dysfonctionnement du train d'atterrissage.

Après une première tentative de se poser, infructueuse en raison du dysfonctionnement probable du train d'atterrissage, l'appareil est retourné dans les airs et a effectué une deuxième tentative d'atterrissage sur le ventre qui s'est soldée par son écrasement contre le mur.

L'incendie a été éteint quelque 43 minutes plus tard, grâce à l'intervention d'environ 80 pompiers et des hélicoptères dépêchés sur les lieux.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Choi Sang-mok, qui est devenu président par intérim du pays à la suite des destitutions du président Yoon Suk-yeol et du Premier ministre Han Duck-soo, a ordonné aux hauts responsables concernés de déployer tous les efforts possibles en mobilisant tout le matériel et la main-d'œuvre disponibles pour secourir les victimes.

M. Choi, également vice-Premier ministre chargé des Affaires économiques, a souligné qu'il fallait veiller tout particulièrement à ce que les secouristes ne subissent pas d'autres accidents au cours des opérations de secours.

Après avoir donné ces ordres, il s'est rendu sur les lieux de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN