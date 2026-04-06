NBA : Curry fait le show pour son retour, Flagg enfonce les Lakers

Stephen Curry a perdu mais fait le spectacle pour son retour sur les parquets avec Golden State et le rookie Cooper Flagg a réussi une nouvelle prouesse avec Dallas face aux Los Angeles Lakers dimanche 5 avril en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Curry de retour

Après 27 rencontres manquées en un peu plus de deux mois à cause de son genou droit, Stephen Curry a fait son retour et porté les Golden State Warriors qui ont néanmoins dû s'incliner devant les Houston Rockets 117-116.

Remplaçant au coup d'envoi et limité à 26 minutes de jeu, le légendaire meneur de la Baie, âgé de 38 ans, a immédiatement imprimé sa marque avec 29 points, 4 passes et des actions folles dans son Chase Center.

Menés de 15 points dans le 3e quart-temps, les Californiens ont été réveillés par leur shooteur vedette (5 sur 10 de loin), dont la seule présence a aussi ouvert des espaces dans la défense adverse pour ses coéquipiers.

Malgré la défense féroce de Amen Thompson et Jabari Smith Jr, Curry a trouvé moyen de déclencher, et de marquer, notamment d'un improbable tir lointain à 57 secondes du terme pour faire revenir les locaux à un point.

Curry a évidemment hérité du dernier ballon et été proche d'un tir victorieux à la sirène.

L'espoir revient chez les Warriors, condamnés à la 10e place à l'Ouest et donc à deux matches de barrage à l'extérieur s'ils veulent affronter le Thunder au premier tour des play-offs.

Les Rockets ont eux pu compter sur un grand match de Kevin Durant (31 points, 8 rebonds, 8 passes), deux fois champion avec Golden State en 2017 et 2018.

Flagg enfonce les Lakers

Le phénomène Cooper Flagg, qui postule à la récompense de rookie de l'année, a brillé avec Dallas en inscrivant 45 points avec 8 rebonds et 9 passes pour un succès 134-128 des Mavericks face aux Los Angeles Lakers.

Après les annonces des blessures de Luka Doncic et de Austin Reaves, qui ne rejoueront pas en saison régulière et devraient manquer le début des play-offs, les Lakers ont découvert ce qui les attendait sans leurs deux principales menaces offensives.

LeBron James a frôlé un épais triple-double avec 30 points, 9 rebonds et 15 passes, en plus du triple-double de l'étonnant Luke Kennard, 15 points, 16 rebonds et 11 passes.

Les Lakers ont enchainé une deuxième défaite d'affilée et comptent désormais le même bilan que les Denver Nuggets (50v-28d), sur une série de huit succès, mais restent troisièmes à l'Ouest à la faveur des confrontations directes.

Rupert record

L'ailier français Rayan Rupert a signé son record de points au cœur d'un premier triple-double avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes lors de la défaite de Memphis à Milwaukee 131-115.

Photo : AFP/VNA/CVN

Rupert, 21 ans, n'avait jamais marqué plus de 20 points (le 9 mars), capté plus de 9 rebonds (le 23 février) et distribué plus de 3 passes (le 7 février) en près de trois saisons NBA.

Sélectionné au deuxième tour de la draft 2023 par les Portland Trail Blazers, Rupert a été libéré par la franchise de l'Oregon en février, avant de rebondir aux Memphis Grizzlies début mars.

Le jeune Français profite des nombreux absents de la franchise, qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison, pour obtenir du temps de jeu et se montrer, lui qui sera agent libre cet été.

Face à lui dimanche, Ousmane Dieng, qui profite également d'une fin de saison en roue libre chez les Bucks, a compilé 17 points, 9 rebonds et 6 passes.

Toujours meneur titulaire avec Brooklyn, Nolan Traoré a inscrit 23 points et distribué 7 passes lors du succès des Nets contre les Washington Wizards 121-115.

Côté intérieurs, Guerschon Yabusele a compilé 8 points et 9 rebonds avec les Chicago Bulls, battus par les Phoenix Suns, et Moussa Diabaté a lui aussi cumulé 8 points et 9 rebonds, avec 4 passes, pour aider les Charlotte Hornets à gagner face aux Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert (12 points, 10 rebonds).

AFP/VNA/CVN



