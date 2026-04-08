Ligue des champions : Arsenal crucifie le Sporting dans le temps additionnel

Arsenal a fait la différence dans les toutes dernières minutes le 7 avril au soir à Lisbonne, s'imposant 1-0 face au Sporting Portugal en quarts de finale aller de la Ligue des champions, prenant une option pour la qualification.

>> Ligue des champions : le Real Madrid éclipse Manchester City

>> Liverpool rejoint le PSG en quart où Barcelone affrontera l'Atlético

>> Ligue des champions : l'OL Lyonnes élimine Wolfsburg et retrouvera Arsenal en demies

Photo : AFP/VNA/CVN

Il aura fallu attendre la 91e minute pour que tout bascule au stade José Alvalade.

Servi par Gabriel Martinelli, l'attaquant allemand Kai Havertz a surgi dans la surface et conclu à bout portant.

Les deux équipes avait jusqu'alors livré un match équilibré, perturbé par la pluie, laissant le suspense entier jusqu'à la fin.

Le Sporting, invaincu à domicile sur la scène européenne cette saison, a entamé la rencontre avec ambition.

Dès la 7e minute, Maximiliano Araujo s'est procuré la première grande occasion mais sa frappe puissante est venue heurter la barre transversale.

Piqués au vif, les Londoniens ont réagi rapidement et tenté d'imposer leur tempo, se créant quelques occasions, annihilées par une défense lisboète bien organisée.

Malgré une nette domination dans la possession du ballon, les Gunners de Mikel Arteta ont peiné à trouver des solutions et à déséquilibrer le bloc adverse.

Avant la pause, le capitaine Martin Odegaard a tenté sa chance du pied droit à l’entrée de la surface, mais sa frappe a manqué de puissance et Rui Silva a capté le ballon sans difficulté.

Gyökeres discret

Photo : AFP/VNA/CVN

En seconde période, les Gunners ont cherché des solutions tactiques pour se montrer plus tranchants. Mais c’est encore le Sporting qui s'est montré dangereux : servi côté gauche, Francisco Trincao, pourtant bien placé, a manqué sa frappe et le ballon a filé de peu à côté du but de David Raya.

À la 63e minute, l'Espagnol Martin Zubimendi a cru ouvrir le score d’une frappe puissante à l'entrée de la surface, mais le but a été refusé pour hors‑jeu.

Actuellement leader de Premier League, Arsenal traverse toutefois une période plus délicate.

En quelques semaines, le club londonien a vu s'échapper deux de ses espoirs de titre s'envoler, avec une finale de Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, puis surtout une élimination surprise en quart de la Coupe d'Angleterre le 4 avril contre le club de deuxième division de Southampton (2-1).

Incapable de remporter le moindre trophée majeur ces dernières années, le club londonien espérait remettre les pendules à l'heure à Lisbonne.

La rencontre revêtait aussi une forte valeur symbolique pour Viktor Gyökeres, ancien du Sporting recruté par Arsenal et chaleureusement applaudi par les 50.000 spectateurs lisboètes.

Mais sur le terrain, le buteur suédois, auteur de 97 buts en 102 apparitions sous le maillot vert et blanc avant son transfert estival à 76 millions d’euros, est resté discret.

Le match retour aura lieu dans huit jours à l'Emirates Stadium.

AFP/VNA/CVN