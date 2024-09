L'Irak va acheter des hélicoptères militaires à Airbus

Selon un communiqué du ministère, le ministre irakien de la Défense Thabet Mohammed al-Abbasi, l'ambassadeur de France en Irak Patrick Durel et un représentant d'Airbus Helicopters ont assisté à la cérémonie de signature. Après la cérémonie, M. al-Abbasi a révélé que le ministère signerait également des contrats avec d'autres entreprises réputées dans les prochains jours pour renforcer les capacités futures de l'armée, selon le communiqué. Cet accord est le résultat de réunions et de discussions entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani, précise le communiqué citant l'ambassadeur de France. Le communiqué du ministère n'a pas révélé le nombre d'hélicoptères qui seront acquis, mais des médias ont rapporté que l'accord portait sur l'achat de 14 appareils militaires, dont une douzaine d'hélicoptères H225M.

Xinhua/VNA/CVN