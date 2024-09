Guinée-Bissau : saisie d'un avion transportant ''une grande quantité de cocaïne''

"L'avion venait du Venezuela et avait à son bord cinq membres d'équipage des différentes nationalités, dont deux Colombiens, un Brésilien, un Équatorien et un Mexicain", a indiqué le directeur général du centre de la police judiciaire, Correia Quitole, dans une adresse à la presse. L'appareil qui n'avait pas d'autorisation a été immobilisé dès son atterrissage et ses passagers ont été arrêtés, a-t-il ajouté, sans donner de précision sur la quantité de la cocaïne saisie. M. Quitole a toutefois relevé que "le succès de cette opération a été rendu possible grâce à une collaboration étroite à travers les échanges des renseignements avec d'autres agences internationales de lutte contre les stupéfiants".

Xinhua/VNA/CVN