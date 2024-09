Les inondations provoquées par le typhon Yagi affectent les habitants du Laos et du Myanmar

De fortes pluies, déclenchées par le typhon Yagi qui a ravagé les Philippines, la Chine et le Vietnam la semaine dernière, ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans de nombreuses régions du Nord du Laos, entraînant des dégâts matériels considérables et laissant de nombreux habitants bloqués, en particulier dans la province de Luang Namtha.

Photo : VNA/CVN

Des vidéos et des images partagées sur les plateformes de médias sociaux au Laos montrent que dans cette province, des maisons ont été submergées et des biens emportés par les eaux de crue. De nombreux habitants se sont retrouvés coincés dans leurs maisons et sont obligés de s'abriter sur leurs toits pour échapper à la montée des eaux.

Dans les provinces de Sayaboury et d'Oudomxay, une grande partie des terres agricoles a été touchée et les habitants ont été contraints de se déplacer vers des endroits plus élevés pour plus de sécurité. Des inondations et des glissements de terrain ont également touché 11 villages du district de Namor, à Oudomxay, entraînant des coupures de courant.

En réponse aux graves inondations, le Laos mobilise rapidement des efforts de secours pour soutenir les familles touchées. Le peuple lao est invité à s'unir et à apporter son aide en faisant don de biens et de fournitures essentielles pour aider les personnes dans le besoin.

Le typhon, qui serait le plus fort d'Asie cette année, a également provoqué de graves inondations au Myanmar, affectant près de 4.000 habitants de la ville de Tachileik dans l'État Shan.

De fortes pluies ont touché d'autres États comme Mandalay, Magway, Ayeyarwady, Chin, Kayin et Rakhine.

VNA/CVN