Les Houthis affirment avoir abattu un drone américain au-dessus d'une province du Nord-Est du pays

L'abattage du drone, le huitième de ce type abattu par le groupe armé, a été effectué "en signe de victoire pour le peuple palestinien opprimé et en réponse à l'agression américano-britannique contre le Yémen", a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, dans un communiqué. Le drone "était en train de mener des actes hostiles" lorsqu'il a été intercepté, a-t-il ajouté. Toutefois, une source au sein des forces armées progouvernementales du Yémen a affirmé "qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'affirmation des Houthis selon laquelle un drone américain aurait été abattu". La source anonyme a précisé que "de telles affirmations sont souvent faites par les Houthis comme une tactique pour remonter le moral de leurs combattants au combat". Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas confirmé la revendication des Houthis. Le MQ-9, également connu sous le nom de Reaper, est un véhicule aérien sans pilote principalement utilisé par l'armée américaine et les services de renseignement pour des opérations de surveillance et de combat.

Xinhua/VNA/CVN