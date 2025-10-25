MotoGP : parti en pole du sprint, Bagnaia renoue avec la victoire en Malaisie

Intraitable. L'Italien Francesco Bagnaia a remporté depuis la pole position la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP, samedi 25 octobre à Sepang où le premier Français, Fabio Quartararo (Yahama), a terminé sixième.

Sur le circuit malaisien, qu'il aime particulièrement, le pilote Ducati a dominé la course de bout en bout pour empocher un deuxième succès dans l'exercice cette année.

"La situation n'est pas claire", a concédé à l'arrivée le vainqueur du jour, qui n'avait plus gagné depuis fin septembre au Japon. "Hier 24 octobre (vendredi lors des essais qualificatifs, NDLR), j'étais dans le dur et aujourd'hui 25 octobre (samedi) je suis compétitif (...), nous devons comprendre ce qu'il se passe", a-t-il ajouté.

La situation du double champion du monde 2022-2023 est en effet difficile à comprendre puisque lors des deux dernières manches, il était apparu en perdition totale au guidon de sa puissante monture, concluant en Australie dimanche dernier un nouveau weekend cauchemardesque après avoir abandonné le GP, comme en Indonésie début octobre.

Samedi 25 octobre, il a devancé les Espagnols de chez Ducati-Gresini Alex Marquez et Fermin Aldeguer, troisième de cette course de 10 tours (contre 20 pour le GP dimanche 26 octobre), qui donne des points au championnat.

Aldeguer fait toutefois l'objet d'une enquête pour une pression des pneus possiblement non-conforme. Une décision était attendue dans la journée.

Alex Marquez, vice-champion

Grâce à sa deuxième place, Alex Marquez est assuré de remporter le titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère aîné Marc, déjà assuré du titre dans la catégorie reine.

Marco Bezzecchi - le pilote en forme des dernières semaines - a fini septième du sprint après être parti d'une lointaine 14e place, une performance toutefois insuffisante pour l'Italien qui perd pour un point seulement la troisième place provisoire du général au profit de Bagnaia.

Fabio Quartararo a franchi la ligne d'arrivée sixième devant le deuxième Français engagé dans l'élite Johann Zarco (Honda-LCR), huitième.

La grille de départ du GP dimanche étant la même que celle déterminée lors des qualifications du sprint, Francesco Bagnaia partira encore devant dimanche après avoir signé pour la troisième fois de la saison le meilleur chrono sur un tour samedi matin 25 octobre.

Il a toutefois dû passer par les repêchages (Q1) pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.

Au départ du Grand Prix programmé à 15h00 (08h00, heure de Paris), Bagnaia s'élancera devant Alex Marquez et son compatriote italien Franco Morbidelli (Ducati-VR46), cinquième du sprint. Fabio Quartararo sera de nouveau quatrième et Johann Zarco neuvième.

Passé comme Bagnaia par les repêchages, Marco Bezzecchi a en revanche manqué son ticket pour la Q2. L'Italien de chez Aprilia partira d'une lointaine cinquième ligne, devant le vainqueur du dernier GP en Australie, l'Espagnol Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse), 15e.

