Espagne : Mbappé sauve encore le Real Madrid à Getafe

Un éclair au bout de l'ennui: au terme d'un match soporifique, l'attaquant français Kylian Mbappé a de nouveau été le sauveur du Real Madrid dimanche à Getafe (1-0), permettant au géant espagnol de reprendre la tête de la Liga devant le FC Barcelone.

>> Espagne : le Barça reprend la tête, retour providentiel de Lamine Yamal avant le PSG

>> Ligue des champions : pour les fans du Real, un long voyage vers le Kazakhstan

>> Ligue des champions : le PSG chute encore, cette fois contre le Real Madrid

>> Espagne : Araujo libère le Barça, le Real Madrid sous pression

Photo : AFP/VNA/CVN

De retour sur les terrains après sa blessure à la cheville droite avec l'équipe de France, Mbappé a fait la différence en fin de match d'une frappe du droit à l'entrée de la surface (80e, 1-0), sur un excellent service du jeune turc Arda Güler.

"Mbappé et Güler ont une connexion incroyable, et avoir ce genre d'association dans une équipe c'est très important", a réagi l'entraîneur madrilène Xabi Alonso.

Ce dixième but en neuf journées du N.10 merengue permet au Real (1er, 24 points) de reprendre la première place avec deux longueurs d'avance sur son éternel rival, le FC Barcelone (2e, 22 points) à une semaine du Clasico.

"C'est un but fondamental, parce qu'on a eu du mal à générer des occasions et à mettre du rythme. Ce sont trois points cruciaux, ce fut un match très compliqué", a estimé Alonso.

Le buteur français, rassurant sur son état physique, avait jusqu'ici buté sur la défense adverse et le gardien David Soria (8e, 32e), manquant également le cadre de peu à plusieurs reprises (9e, 66e), notamment sur un coup franc dévié par le dos de son coéquipier Eder Militao (72e).

Valeureux, mais souvent à la limite dans l'engagement, les joueurs de Getafe ont fini par exploser et ont terminé la partie à neuf, après les expulsions d'Alan Nyom (77e) et Alex Sancris (84e).

Côté madrilène, c'est le gardien belge Thibaut Courtois qui s'est fait un belle frayeur dans le temps additionnel sur une sortie salvatrice dans les pieds du jeune anglais Abu Kamara (90e+6), où il s'est fait percuter au niveau du genou droit, dont il avait été opéré l'an dernier.

Les 22 joueurs n'ont pas disputé les premières secondes de la rencontre, comme sur les autres pelouse de Liga, pour protester contre la délocalisation du match Villarreal - FC Barcelone aux États-Unis.

Plus tôt dimanche, la Real Sociedad (18e, 6 points), en grande difficulté depuis le début de saison, a quitté la dernière place en ramenant un point de son déplacement à Vigo (17e, 7 points) grâce à un but tardif de l’ancien parisien Carlos Soler à la 89e minute (1-1).

Large vainqueur (3-0) à Levante (14e, 8 points), le Rayo Vallecano (10e, 11 points), porté par un doublé de l’international espagnol Jorge De Frutos, a réintégré la première partie de tableau.

Mbappé, auteur dimanche de son 18e but en 14 rencontres toutes compétitions confondues en club et en sélection, tentera d'ajouter une nouvelle victime à sa liste mercredi en Ligue des champions face à la Juventus, pour poursuivre son impressionnante moisson.

AFP/VNA/CVN