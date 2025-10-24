Tennis

Elena Rybakina atteint les demies à Tokyo et se qualifie pour les Masters de fin d'année

La Kazakhe Elena Rybakina a arraché le huitième et dernier billet qualificatif pour les Masters de fin d'année en se hissant vendredi 24 octobre en demi-finales du tournoi de Tokyo aux dépens de la Canadienne Victoria Mboko 6-3, 7-6 (7/4).

>> Tennis : de New York à Shanghai, la fin de saison en boulet de canon d'Arthur Rinderknech

>> Tennis : Pegula renverse Sabalenka à Wuhan, finale 100% américaine contre Gauff

>> Tennis : Djokovic, "un gars génial" assure Aryna Sabalenka

Photo : AFP/VNA/CVN

La championne de Wimbledon 2022 rejoint dans le tournoi qui réunit en fin de saison à Ryad (1er-8 novembre) les huit meilleures joueuses de l'année, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (qui a remporté le Masters 2024), Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys et Jasmine Paolini.

La qualification de Rybakina pour ses troisièmes Masters consécutifs écarte la Russe Mirra Andreeva, qui reste cependant première remplaçante à Ryad.

La joueuse de 26 ans termine la saison en trombe avec notamment un titre à Ningbo dimanche dernier 19 octobre, le deuxième de la saison après Strasbourg, et ce parcours au moins jusque dans le dernier carré à Tokyo.

Elle y affrontera samedi la Tchèque Linda Noskova pour tenter de se hisser en finale et viser le 11e titre de sa carrière.

AFP/VNA/CVN