Ligue 1: le FC Nantes l'emporte au Paris FC grâce à Abline en feu

Le FC Nantes a signé une victoire importante pour s'éloigner de la zone rouge en battant le Paris FC 2-1 vendredi 24 octobre au stade Jean-Bouin, en ouverture de la 9 e journée de Ligue 1, grâce à un but splendide de son attaquant Matthis Abline.

>> Ligue 1 : Nayef Aguerd a conquis l'OM à toute vitesse

>> Ligue 1 : Greenwood marque quatre fois, l'OM passe en tête

>> Ligue 1 : Lens sur sa lancée, Lille plombe Nantes

Les Canaris, avant les autres rencontres samedi et dimanche, 25 et 26 octobre, remontent à la 13e place du classement avec 9 points -un de moins que le PFC, toujours 11e- et sont certains de ne pas être relégables à la fin de la journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce bol d'air frais, ils le doivent autant à une abnégation défensive qu'à la maladresse de l'attaque parisienne: en première période et plus encore en seconde, le PFC a fait le siège du but d'Anthony Lopes mais a buté sur le mur jaune dressé face à lui.

Si Paris, surpris d'entrée par un but de Youssef El Arabi dès la 2e minute, est parvenu à revenir au score très vite grâce à son défenseur, néo-international algérien, Samir Chergui (15e), ses attaquants n'ont ensuite jamais plus trouvé le cadre, se faisant régulièrement piéger sur hors-jeu.

Les Canaris doivent surtout remercier Matthis Abline, leur jeune attaquant, 22 ans, muet depuis le début de saison, troublé par ses envies d'ailleurs durant l'été.

Une volée sublime

À la 38e minute, l'international espoir a surgi sur un corner frappé par Dehmaine Tabibou et renvoyé de la tête par Pierre Lees-Melou, puis a contrôlé aux vingt mètres avant de marquer son premier but en championnat d'une splendide volée croisée du droit.

Fort de ses onze buts inscrits l'an passé et de son Euro espoirs réussi avec les Bleuets en Slovaquie en juin, Abline n'a pas été insensible à l'intérêt de l'OM et... du PFC lors du mercato, mais ses dirigeants ont été inflexibles et ont repoussé toutes les offres, bien décidés à garder leur pépite.

Au sein d'une attaque nantaise atone -5 buts inscrits depuis le début de saison, avant la rencontre-, Abline a beaucoup tenté.

La semaine passée face à Lille, il s'est procuré au moins trois occasions franches, trouvant même deux fois la transversale sur de superbes gestes, sans parvenir toutefois à ouvrir son compteur de but.

Il l'a donc fait, de manière sublime, face à l'ambitieux promu, avant de se précipiter devant la tribune nantaise bouillante, une tétine à la bouche, célébrant à la fois son chef d’œuvre et la naissance récente de son enfant.

Abline a probablement lancé sa saison à Paris, et Nantes aussi.

AFP/VNA/CVN