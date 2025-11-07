Football : création du Prix de la paix de la FIFA

La FIFA a annoncé la création du "Prix de la paix de la FIFA - le football unit le monde", destiné à récompenser les personnes qui ont accompli des actions exceptionnelles et remarquables en faveur de la paix, contribuant ainsi à unir les peuples à travers le monde.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le prix sera décerné chaque année au nom de tous les passionnés de football du monde entier, soit plus de cinq milliards de personnes.

"Par leurs actions quotidiennes dans et pour le football, toutes ces personnes contribuent à la devise de la FIFA, le football unit le monde, en rassemblant filles et garçons, femmes et hommes autour de la passion, de la joie, de l'espoir et du bonheur. Il est donc tout naturel qu'une distinction spéciale vienne récompenser un accomplissement tout aussi exceptionnel", peut-on lire le 5 novembre dans un communiqué de la FIFA.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, remettra le prix pour la toute première fois le 5 décembre prochain, à l'occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 à Washington, aux États-Unis.

"Dans un monde de plus en plus instable et divisé, il est essentiel de reconnaître la contribution exceptionnelle de celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour mettre fin aux conflits et rassembler les peuples dans un esprit de paix", a souligné M. Infantino, avant d'ajouter que le prix "rendra hommage aux efforts remarquables des personnes qui unissent les gens et apportent de l'espoir aux générations futures".

Xinhua/VNA/CVN