Mondial de volley : fin de cycle et nouvelle génération chez les Bleus

La sortie de route des volleyeurs français acte la fin d'un cycle, avec la très probable retraite internationale de l'emblématique capitaine Benjamin Toniutti, quand d'autres cadres vont s'interroger et la nouvelle génération dorée pointer encore davantage le bout de son nez.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les 15 années de l'Alsacien passées avec le maillot bleu sur les épaules ont probablement pris fin jeudi à Quezon City (Philippines) et cette élimination dès les poules après le revers contre l'Argentine (3-2).

Dans les couloirs de l'Araneta Coliseum, il n'a pas voulu le confirmer : "Je n'ai pas envie d'en parler, on va se concentrer sur l'équipe, je ferai les choses en temps voulu".

Comme il n'avait pas souhaité, plaçant toujours le collectif devant, s'épancher auprès de l'AFP avant de s'envoler pour les Philippines: même si sa réflexion était "bien avancée", le capitaine depuis 2013 n'avait "pas envie d'avoir d'article" sur son cas personnel.

Son ami et compagnon de route Earvin Ngapeth avait cependant, quelques minutes plus tard, vendu la mèche : à près de 36 ans, Toniutti devrait remiser au placard la tunique tricolore sans être parvenu à conquérir le titre mondial.

Le seul qui manque à son immense palmarès, le plus garni du volley français : deux médailles d'or olympiques, un Euro et quatre Ligues des nations ou mondiales avec l'équipe de France; une Ligue des champions et six championnats nationaux en clubs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si Ngapeth (34 ans) avait lui indiqué se projeter vers 2028 pour tenter de décrocher un troisième sacre olympique, Nicolas Le Goff (33 ans) n'ira "pas jusqu'à Los Angeles".

Mais il n'avait lundi 15 septembre "pas de réponse définitive" à donner sur l'après-Mondial, comme Jenia Grebennikov (35 ans) après l'élimination : "Ce n'est même pas une question que je me pose aujourd'hui, je ne peux pas prédire ce qui va se passer l'année prochaine".

Nouvelle génération dorée

Une interrogation entoure également l'avenir de Kevin Tillie (34 ans), qui a renoncé au Mondial pour pouvoir rester en famille, usé comme beaucoup par les interminables années des internationaux, sur le pont plus de 11 mois sur 12 en enchaînant saisons en club puis en sélection.

"De toute façon, je ne suis pas le seul décisionnaire, il y a aussi le staff. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'équipe de commencer à construire l'équipe pour L.A. le plus rapidement possible" disait aussi Le Goff.

Le sélectionneur Andrea Giani, qui a prolongé jusqu'en 2028 après le sacre olympique de Paris, a affirmé jeudi 18 septembre son envie de continuer : "Oui, bien sûr".

L'Italien, qui a pris une part de "responsabilité" dans l'échec, a mis en avant son bilan depuis son arrivée en 2022 (un titre olympique et deux Ligues des nations) et la "planification" ébauchée avec la fédération.

Les JO-2028 commencent dès la saison prochaine, puisque le vainqueur de l'Euro aura son billet pour la Californie.

Trois autres seront décernés lors du Mondial-2027 et les trois derniers en fonction du classement mondial, que les Bleus (5e) devront donc soigner dès la Ligue des nations 2026.

Lors de celle-ci, retraites internationales ou non, l'encadrement devrait continuer à incorporer les nouvelles générations : Mathis Henno et François Huetz présents au Mondial, Antoine Pothron, Joris Seddik, Amir Tizi-Oualou, Noa Duflos-Rossi, Anatole Chaboissant, Nathan Feral, Alexandre Strehlau, Lucas Ramon...

Les champions du monde U19 en 2023 puis d’Europe U20 et U22 en 2024 (Henno, Seddik, Tizi-Oualou, Duflos-Rossi...) apparaissent comme la nouvelle génération dorée amenée à prendre de plus en plus de poids dans les années à venir. Celles-ci s'annoncent prometteuses malgré la sortie de route précoce et inattendue aux Philippines.

