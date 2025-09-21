Espagne : le Real Madrid reçu cinq sur cinq, Mbappé inarrêtable

Imparable Mbappé! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif samedi 20 septembre à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène de rester seul leader du championnat espagnol avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.

Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi 16 septembre en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

Son neuvième but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route d'un cinquième succès en cinq journées.

Le club madrilène, seul leader avec ce bilan parfait, prend ainsi cinq longueurs d'avance sur son rival, le FC Barcelone (2e, 10 points), qui reçoit Getafe (6e, 9 points) dimanche 21 septembre (21h).

L'entraîneur basque Xabi Alonso, qui avait choisi d'aligner un onze très offensif en 4-4-2 avec les titularisations des jeunes Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono, reste invaincu en championnat depuis son arrivée sur le banc merengue.

L'ex-milieu de terrain de la Roja a également enregistré deux bonnes nouvelles en fin de match, avec les retours sur le terrain de l'Anglais Jude Bellingham, remis de son opération de l'épaule, et de l'international français Eduardo Camavinga, touché à la cheville en début de saison.

Les anciens de Ligue 1 brillent

Plus tard samedi soir 20 septembre, Villarreal (3e, 10 points) s’est relancé en Liga après deux défaites consécutives (face à l'Atlético puis Tottenham, en C1) en renversant (2-1) Osasuna (12e, 6 points) grâce aux deux anciens de Ligue 1 Georges Mikautadze et Pape Gueye.

L'ex-coéquipier du Sénégalais à l'OM, Alexis Sanchez, 36 ans, a lui donné de l'air au Séville FC (8e, 7 points), en offrant un succès étriqué (2-1) au club andalou sur la pelouse d’Alavés (9e, 7 points), tandis que l'ancien Rennais Baptiste Santamaria a été le grand artisan de la victoire solide (2-0) de Valence (10e, 7 points) contre l'Athletic Bilbao (7e, 9 points), avec un but et une passe décisive.

Dans l'après-midi, Gérone, qui disputait la Ligue des champions la saison dernière, s'est enfoncé dans la crise en concédant un humiliant revers (4-0) sur sa pelouse face au promu Levante, en supériorité numérique à onze contre neuf pendant toute la deuxième mi-temps.

Le petit club catalan reste lanterne rouge, avec un seul point glané face au Celta Vigo le week-end dernier, et quatre défaites.

La veille, la Real Sociedad (18e, 2 points) s'est inclinée (3-1) face au Betis Sévile (5e, 9 points) et demeure relégable, sans la moindre victoire en cinq rencontres.

Cette cinquième journée se poursuit dimanche, avec notamment le déplacement de l'Atlético Madrid à Majorque (16h15) et la réception de Getafe pour le FC Barcelone (21h).

Toujours dans l'attente des autorisations nécessaires à un retour au Camp Nou, encore en travaux, le Barça, champion d'Espagne en titre, jouera à nouveau au stade Johan Cruyff, devant 6.000 spectateurs.

AFP/VNA/CVN