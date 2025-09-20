Athlétisme : jusqu'où peut aller Sydney McLaughlin-Levrone sur 400 m ?

Première femme sous les 48 secondes sur 400 m depuis 40 ans, Sydney McLaughlin-Levrone s'est rapprochée aux Mondiaux de Tokyo à quelques centièmes du vieux et sulfureux record du monde de la discipline, qui semble désormais à sa portée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà double championne olympique (2021, 2024), championne du monde (2022) et détentrice du record du monde du 400 m haies (50.37), l'Américaine de 26 ans est entrée un peu plus dans l'histoire jeudi soir en bouclant le 400 m en 47 sec 78, la deuxième meilleure performance de tous les temps tout près des 47 sec 60 de l'est-allemande Marita Koch.

"C'est la meilleure athlète féminine de l'histoire de l'athlétisme", résume auprès de l'AFP Laurent Meuwly, entraîneur de la Néerlandaise Femke Bol, grande rivale de l'Américaine sur 400 m haies, qui rapproche ses performances de celles du Cubain Alberto Juantorena, auteur du doublé 400/800 m aux Jeux olympiques de Montréal (1976).

Dans sa course quasi parfaite, "SML" a fini à 18 centièmes seulement du record du monde de Marita Koch (47.60 en 1985), que beaucoup pensaient imbattable il y a encore quelques jours.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je savais que je pouvais le faire (courir vite). C'était juste une question de temps", a estimé McLaughlin-Levrone après sa course.

Établi par Koch sous le maillot de la RDA, le record date d'un autre monde et est entouré de suspicions de dopage. Jusqu'à jeudi soir 18 septembre, aucune femme ne s'en était approchée à moins d'une demi-seconde (48.14 par la Barheïnie Salwa Eid Naser en 2019, suspendue pour dopage entre 2021 et 2023).

Le défi était quand même de taille puisque l'Américaine, qui court très peu durant la saison, retrouvait à Tokyo les deux des meilleures athlètes de la discipline : la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino (2e en 47.98) et Salwa Eid Naser (3e en 48.19).

"Elle n'a jamais affronté ses deux adversaires de la saison. C'est ça qui est toujours très fort chez McLaughlin, c'est sa capacité, avec très peu de compétitions, à mettre tout en place pour que tout fonctionne normalement au moment important", analyse le Suisse Laurent Meuwly.

Doublé haies et plat aux JO-2028 ?

Juste avant Tokyo, Sydney McLaughlin-Levrone affirmait qu'avec "la bonne athlète, dans les bonnes conditions", le record du monde pouvait être battu.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Américaine semble avoir encore des axes de progression : jeudi 18 septembre, elle n'a vraiment fait la différence que dans le dernier 100 m, laissant présager des étincelles si elle prend encore plus de risques au départ. En outre, les conditions à Tokyo n'étaient pas idéales avec un vent frais et une piste détrempée.

"Avoir aussi plus de compétitions pour préparer le moment", poursuit M. Meuwly. "Mais ça ne risque pas de changer avec elle car elle n’aime pas trop voyager pour concourir à droite et à gauche. Et comme ça continue à fonctionner, je ne m'attends pas à ce qu'elle change de plan dans les années à venir".

En 2025, la sprinteuse qui s'entraîne à Los Angeles sous la direction de Bob Kersee a varié les plaisirs. En participant aux meetings du Grand Slam Track, nouveau circuit, elle s'est alignée sur des disciplines qu'elle maîtrise moins, du 400 m plat jusqu'au 100 m, en passant par le 100 m haies.

Pour les Mondiaux de Tokyo, elle a décidé de mettre de côté le "4H" pour se concentrer sur le 400 m, un choix qu'elle avait déjà fait en 2023 avant de déclarer forfait pour les Mondiaux de Budapest.

"Il va falloir discuter du calendrier des JO de Los Angeles" en 2028, a affirmé "SML" jeudi soir 18 septembre. "Je pourrai peut-être participer au 400 m et au 400 m haies mais j'aurai besoin de quelques jours de repos entre les deux épreuves", ce qui n'était pas le cas aux JO-2024.

Un doublé 400 m haies-400 m plat aux Jeux olympiques serait aussi inédit que compliqué à réaliser, notamment car il faut courir six courses en huit jours.

"Se préparer pour les deux et espérer être à ce niveau de chrono sur les deux, ça me paraît compliqué. Si elle va dans la direction de tenter ce doublé à Los Angeles, probablement que ce ne serait pas pour des records du monde mais +juste+ pour prendre l'or", prédit le technicien suisse.

AFP/VNA/CVN