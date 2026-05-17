Mondial-2026 : à Dallas, une lumière violette pour faire pousser le gazon

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|Des rangées d'ampoules diffusent une lumière violette pour situmler la photosynthèse de la pelouse avant le début du Mondial-2026 au AT&T Stadium à Arlington, près de Dallas au Texas le 14 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le stade AT&T, qui sera renommé Stade de Dallas pour la compétition, est l'antre de l'équipe de NFL des Cowboys à Arlington. C'est la plus grande enceinte du Mondial avec 94.000 places et celle qui sera la plus utilisée avec neuf matches.
Comme dans d'autres stades de NFL, il a fallu remplacer le gazon synthétique par de la pelouse naturelle, installée sur un lit de terreau de 60 cm par rouleau d'1,20 m sur 15. C'est une variété d'herbe originaire du Kentucky qui a poussé dans une ferme du Colorado.
|Une employée du AT&T stadium à Arlington, près de Dallas (Texas) vérifie l'état de la pelouse dont la croissance est stimulée par de la lumière violette, le 14 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le directeur général du stade, Tod Martin, se dit confiant que la nouvelle pelouse sera impeccable pour le premier match entre les Pays-Bas et le Japon le 14 juin.
Pour la faire pousser, un système d'irrigation en sous-sol a été installé, et pour stimuler la photosynthèse alors que le toit du stade climatisé sera fermé pour protéger joueurs et spectateurs de la chaleur intense, une lumière violette est diffusée par 18 longs bras métalliques munis d'ampoules et reliés à la structure du stade.
Ce système "fournit toute la lumière pour que le gazon pousse et se développe de manière optimale. Ces structures seront relevées les jours de match pour qu'il n'y ait pas de problèmes de visibilité", a expliqué M. Martin jeudi lors d'une visite de presse.
|La croisssance de la pelouse du stade AT&T d'Arlington, près de Dallas (Texas), est stimulée par des rangées d'ampoules qui diffusent une lumière violette le 14 mai.
Le responsable a visité les stades de Wembley et de Tottenham à Londres qui disposent de systèmes similaires. "On est allés spécialement à Wembley et Tottenham et on a parlé avec (les responsables anglais), c'était vraiment un truc à voir", a-t-il lancé.
À Wembley, les bras sont montés sur des roulettes, alors qu'à Tottenham, ils sont levés par un système hydraulique depuis le bord du terrain. À Dallas, les bras sont arrimés au toit. C'est un "pas en avant très innovant", s'est félicité Ewen Hodge, responsable des infrastructures des pelouses à la Fifa.
AFP/VNA/CVN