Mois national de la promotion : des remises pouvant atteindre 100% attendues en juillet

Le programme sera déployé de manière synchrone sur les réseaux de distribution traditionnels ainsi que sur les plateformes de commerce électronique.

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Photo : Huong Giang/VNA/CVN

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a officiellement annoncé le lancement de la "Première grande vente nationale du Vietnam en 2026 – The First Vietnam Grand Sale in 2026", qui se déroulera sur l’ensemble du territoire du 1er au 31 juillet 2026.

Cette initiative d’envergure vise principalement à stimuler la consommation intérieure et à dynamiser les activités de production et de commerce, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique du pays.

Le point fort de cette édition 2026 réside dans une flexibilité réglementaire inédite concernant les plafonds de réduction. Conformément aux dispositions de la circulaire n° 39/2025/TT-BCT, les entreprises participantes seront autorisées à proposer des remises et des promotions pouvant atteindre 100 % du prix des biens et services. Ce dispositif exceptionnel constitue une opportunité stratégique pour les entreprises de déployer des programmes promotionnels à grande échelle, permettant aux consommateurs d’accéder à des produits de qualité à des prix très compétitifs.

Le programme sera déployé de manière synchrone sur les réseaux de distribution traditionnels ainsi que sur les plateformes de commerce électronique. Au-delà de l'incitation à l'achat, le ministère de l'Industrie et du Commerce entend faire de cet événement un levier de promotion pour les produits locaux et la culture régionale à travers l'organisation de foires, d'expositions et de festivals traditionnels, visant également à attirer les flux touristiques.

Afin de garantir l’efficacité et la transparence de l’opération, un dispositif de suivi et d’assistance renforcé a été mis en place. L’Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) agira comme organe de coordination principal afin de faciliter et simplifier les procédures administratives des entreprises. Parallèlement, l’Agence de l’e-commerce et de l’économie numérique accompagnera les plateformes de commerce en ligne dans la mise en œuvre de leurs campagnes promotionnelles, afin d’optimiser l’expérience d’achat des consommateurs.

Les droits des consommateurs seront par ailleurs particulièrement protégés. La Commission nationale de la concurrence mettra en place des mécanismes de réception et de traitement en temps réel des plaintes et signalements des citoyens.

En conclusion, le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle à une mobilisation coordonnée des associations professionnelles et des services provinciaux concernés. Les autorités encouragent une large diffusion de l’information afin de permettre aux entreprises et aux citoyens de bénéficier pleinement des retombées économiques de ce rendez-vous majeur de l’année 2026.

VNA/CVN