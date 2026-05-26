La gare de Thu Thiêm, moteur du nouveau développement de Hô Chi Minh-Ville

Plus qu'un simple réseau de transport, les infrastructures de Hô Chi Minh-Ville redéfinissent désormais son espace urbain et sa croissance. Au cœur de cette mutation : la gare de Thu Thiêm. Associé au modèle innovant TOD 5.0 proposé par SonKim Land, ce projet s'impose comme le futur moteur économique de la métropole.

>> Lancement des travaux de la ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành avant le 2 juillet

Selon les données de la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, le marché de l’emploi urbain de la ville est actuellement estimé à plus de huit millions de personnes. Cette immense demande de mobilité exerce une forte pression sur les infrastructures de transport, provoquant une saturation régulière des principaux axes d’entrée comme Hàng Xanh - Bình Triêu ou Truong Chinh - Công Hòa.

Cependant, pour préserver son statut de locomotive économique, le défi de Hô Chi Minh-Ville ne se limite pas à désengorger le trafic ou à faciliter la circulation de la main-d’œuvre. La métropole doit mettre en place une stratégie macroéconomique capable d’anticiper et de canaliser des flux plus importants : capitaux internationaux, commerce, investissements et talents hautement qualifiés.

Dans cette perspective, la ville manque encore d’un hub de transport multimodal à dimension internationale. Ce verrou nécessite une infrastructure dépassant la simple fonction de transit de passagers pour devenir un véritable centre d’échanges intégré, capable de concentrer et de stimuler les ressources économiques de l’ensemble de la région économique clé du Sud.

Position stratégique d’un "coup d’accélérateur"

Ce n’est pas un hasard si la gare de Thu Thiêm est considérée comme un point majeur de la planification des infrastructures de l’Est de la ville. Elle constitue le terminus de la ligne de métro n° 2 (Tham Luong - Bên Thành - Thu Thiêm), un projet dont l’investissement total atteint 55.000 milliards de dôngs. La deuxième phase de cette ligne, entièrement souterraine, reliera Bên Thành à Thu Thiêm avec une mise en service prévue pour 2030. Cela implique que les infrastructures du métro et la gare devront être achevées simultanément, représentant à la fois une pression importante et une opportunité d’accélérer les travaux.

Au-delà du métro, la gare de Thu Thiêm sera également intégrée à la gare centrale de la future ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, tout en étant connectée directement à la ligne ferroviaire Hô Chi Minh-Ville - Long Thành, dont la réalisation est en cours d’accélération. Une fois mise en service, cette ligne devrait réduire le temps de trajet entre Hô Chi Minh-Ville et l’aéroport de Long Thành de 90-120 minutes actuellement à environ 30 minutes.

L’impact de ces axes structurants sera considérable : désengorgement du centre-ville actuel, renforcement des échanges entre les provinces voisines et ouverture d’un nouvel espace de développement pour toute la zone Est. C’est pourquoi la gare de Thu Thiêm est souvent qualifiée de "levier milliardaire", non seulement en raison des investissements engagés, mais aussi par son effet d’entraînement capable d’initier un nouveau cycle de croissance.

Du "levier d’infrastructure" à "l’aimant urbain"

L’histoire du développement urbain mondial montre que les modèles TOD avancés à Tokyo ou Hong Kong (Chine) ont depuis longtemps dépassé le simple rôle de plateforme de transport. Les gares ferroviaires urbaines sont désormais définies comme de véritables "destinations urbaines ", intégrant commerces, services, culture et loisirs.

Au Vietnam, cette tendance devient progressivement une référence pour les grandes villes. Au lieu de répondre uniquement aux besoins de déplacement, les nouvelles générations de gares sont conçues comme le cœur d’un écosystème urbain multifonctionnel. Lorsque les flux commerciaux, les services et les savoirs convergent vers un même lieu, celui-ci devient un centre structurant d’un nouveau mode de vie et d’un développement durable.

Compte tenu de la position stratégique de la gare de Thu Thiêm, la question est désormais de savoir quel modèle TOD permettra de maximiser le potentiel foncier, d’anticiper les tendances des infrastructures futures et de stimuler la croissance économique. Les expériences de pays pionniers comme le Japon montrent qu’un modèle centré sur la gare, reliant habitat, travail, commerce et divertissement, constitue une solution optimale. Selon Troy Griffiths, conseiller principal chez Savills Vietnam : "Les modèles TOD représentent une solution à long terme pour améliorer l’offre et créer des réserves foncières de développement".

Au-delà de la valeur économique, le TOD contribue également au développement socio-économique en transformant le paysage urbain, en améliorant la qualité de vie, en renforçant l’attractivité touristique et en augmentant les recettes budgétaires. Ainsi, la gare de Thu Thiêm ne s’affirme plus seulement comme un nœud de transport, mais comme un véritable "aimant urbain" attirant population, capitaux et opportunités immobilières. Parmi les acteurs ayant rapidement identifié ce potentiel figure SonKim Land, qui propose un projet de complexe urbain intégré autour de la gare.

Une proposition tournée vers l’avenir avec le TOD 5.0

En tant que pôle stratégique d’infrastructures et d’économie, la gare de Thu Thiêm nécessite des solutions capables d’anticiper les avancées technologiques mondiales. Plutôt que d’adopter des versions plus classiques comme les TOD 3.0 ou 4.0, viser directement le modèle TOD 5.0 - le plus avancé - représente une opportunité stratégique permettant d’accélérer l’intégration entre transport et urbanisme.

Aujourd’hui, la zone entourant la gare de Thu Thiêm est encore en phase de structuration, offrant une opportunité exceptionnelle pour imaginer un nouveau modèle urbain. Le principal avantage du TOD 5.0 réside dans sa capacité à restructurer l’espace : transformer la gare en un noyau central reliant directement commerces, services et équipements publics. Ce modèle optimise l’usage du foncier dans les zones centrales, réduit la pression sur les infrastructures et crée une ville intégrée capable de générer un cycle économique autonome.

C’est également la vision stratégique portée par SonKim Land à travers son projet de "Complexe urbain intégré de Thu Thiêm", présenté le 17 mai, avec l’ambition de contribuer à une planification cohérente et de faire de Thu Thiêm un symbole d’urbanisme intégré de nouvelle génération.

Animé par l’ambition de créer un espace urbain innovant aux côtés de Hô Chi Minh-Ville, SonKim Land ne se contente pas de proposer un nouveau modèle de complexe urbain ; l’entreprise souhaite également hisser le cadre de vie local aux standards internationaux grâce au conseil des groupes japonais Nikken Sekkei et Nippon Koei. En introduisant ce modèle pour la première fois au Vietnam, SonKim Land démontre une approche ambitieuse et minutieusement étudiée en collaborant avec des acteurs de référence du secteur. Cela illustre aussi le rôle croissant du secteur privé dans la contribution aux idées de développement urbain et d’infrastructures à Hô Chi Minh-Ville.

Si le réseau ferroviaire urbain et le modèle TOD constituent l’infrastructure de mobilité, la gare de Thu Thiêm apparaît comme le pilier de l’infrastructure socio-économique. Dans le contexte du déplacement du centre de gravité urbain vers l’Est, ce hub possède le potentiel d’un nouveau moteur de croissance grâce à sa capacité de connexion multidimensionnelle entre transport, commerce et urbanisme. L’impulsion donnée par ces infrastructures, combinée à l’engagement de développeurs tels que SonKim Land, ouvre de grandes perspectives pour que Thu Thiêm devienne un véritable aimant économique et un modèle avancé de développement urbain intégré au Vietnam.

Minh Thu-CTV/CVN