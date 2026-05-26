Le Vietnam reste attractif pour les entreprises thaïlandaises

Le Vietnam continue de renforcer son attractivité auprès des investisseurs thaïlandais, grâce à l’amélioration de son environnement des affaires et des investissements ainsi qu’au renforcement récent du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande.

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Cette dynamique devrait être mise en lumière lors du prochain Forum des affaires Vietnam-Thaïlande, qui se tiendra le 28 mai à Bangkok, en marge de la visite officielle du 27 au 29 mai en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

Photo : Linh Anh/CVN

Le forum devrait réunir des centaines de chefs d’entreprise et de représentants de sociétés des deux pays afin d’échanger des idées, de discuter des opportunités d’investissement et de potentiellement signer des accords d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Cet événement s’inscrit dans la continuité des engagements pris l’an dernier par les plus hauts dirigeants des deux pays en vue de créer les conditions les plus favorables possibles au développement des entreprises et des investisseurs sur leurs marchés respectifs.

Parmi les participants attendus figurent le président-directeur général Thammasak Sethaudom et le directeur pays Vietnam, Kulachet Dharachandra, du groupe Siam Cement (SCG). Ce dernier a déclaré au journal Vietnam Financial Times que le Vietnam demeurait une destination d’investissement stratégique pour SCG depuis plus de trente ans.

Outre l’augmentation de son volume d’investissement, le conglomérat thaïlandais accorde une grande importance au transfert de technologies, à la gouvernance environnementale et à la coopération avec les partenaires locaux afin de renforcer les capacités industrielles et d’atteindre conjointement les objectifs de neutralité carbone. Rien qu’en 2025, SCG a versé plus de 31,5 millions de dollars au budget de l’État vietnamien, témoignant ainsi de son engagement à long terme envers le pays.

L’entreprise investit également 500 millions de dollars supplémentaires dans la modernisation du complexe pétrochimique de Long Son grâce à un projet d’intégration de l’éthane comme matière première. Ce projet vise à améliorer la flexibilité opérationnelle, à renforcer la compétitivité à long terme et à soutenir des procédés de production à faibles émissions de carbone.

Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, à la fin avril, la Thaïlande comptait 805 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital total enregistré dépassant 15,4 milliards de dollars. Elle se classait ainsi au huitième rang mondial des investisseurs étrangers au Vietnam et au deuxième rang parmi les pays membres de l’ASEAN.

Dinh Hoàng Linh, consul général du Vietnam à Khon Kaen, a déclaré que le Vietnam offre des opportunités commerciales que les entreprises thaïlandaises « ne devraient pas manquer », compte tenu d’un marché de plus de 100 millions d’habitants, d’une main-d’œuvre jeune, d’un vaste réseau d’accords de libre-échange et d’incitations à l’investissement attractives.

La coopération commerciale entre les deux pays continue de se développer rapidement. La Thaïlande demeure le premier partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud-Est, avec des échanges bilatéraux atteignant 22,07 milliards de dollars en 2025. Les deux parties se sont fixé pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars dans un avenir proche.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, le volume des échanges bilatéraux a atteint 8,6 milliards de dollars, dont 3,76 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes (en hausse de 36,2% sur un an) et 4,84 milliards de dollars d’importations thaïlandaises (en progression de 15%).

Les deux pays renforcent également leur coopération en matière de transformation numérique, de technologies financières et d’innovation. Les agences vietnamiennes et thaïlandaises devraient intensifier leur collaboration dans les domaines scientifiques, technologiques et de l’innovation, et promouvoir les transactions numériques transfrontalières, le commerce électronique et les services financiers numériques.

Kulachet Dharachandra a souligné que SCG renforce sa coopération numérique avec ses partenaires vietnamiens, notamment par le biais d’un protocole d’accord signé avec FPT afin d’accélérer la transformation numérique et les initiatives de gouvernance intelligente au sein des opérations de SCG au Vietnam.

Il a ajouté que les filiales de SCG ont de plus en plus recours à l’intelligence artificielle, à l’automatisation, à la robotique et à l’Internet des objets pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la qualité des produits et la flexibilité de la production dans leurs usines à travers le Vietnam.

VNA/CVN