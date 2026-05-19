TikTok investit 100 milliards de dôngs dans l'e-commerce rural au Vietnam

TikTok annonce, au second semestre de cette année, un investissement de 100 milliards de dôngs pour soutenir le développement du commerce électronique dans les communes du Vietnam, afin de renforcer l’économie numérique locale et promouvoir les produits vietnamiens en ligne.

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TikTok prévoit de consacrer environ 100 milliards de doongs au second semestre 2026 afin de promouvoir le modèle de “commune de commerce électronique” au Vietnam. Cette information a été annoncée lors de l’événement CSR Day 2026, organisé dans l’après-midi du 13 mai, dans le cadre du programme de responsabilité sociale intitulé “L’essor des produits vietnamiens 2026”.

Photo : VNA/CVN

Le programme vise à étendre les modèles pilotes ayant déjà fait leurs preuves, tout en renforçant la coopération avec les autorités publiques, les partenaires logistiques et les acteurs de la chaîne d’exploitation afin de lever les obstacles liés aux capacités, aux infrastructures et à la connexion des marchés pour les économies locales. TikTok Shop indique que l’accent est mis sur le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux petits commerçants et aux communautés locales pour une participation plus profonde à l’économie numérique.

L’un des volets principaux est la collaboration avec la Direction du commerce électronique et de l’économie numérique (ministère de l’Industrie et du Commerce) afin de généraliser l’initiative “Les localités en développement”, avec deux modèles : “Une boutique par province” et “Commune de commerce électronique”. Le programme vise ainsi à promouvoir le commerce électronique dans plus de 3.000 communes et quartiers à travers le pays, en aidant les localités à développer leurs capacités de commerce numérique basées sur les produits locaux, les ressources humaines, le contenu et les avantages régionaux.

Déploiement à grande échelle

Un représentant de TikTok Shop a déclaré que la plateforme ne joue pas seulement le rôle de canal de distribution, mais soutient également le développement des capacités commerciales numériques des localités, depuis l’identification des produits phares, la formation des vendeurs jusqu’au développement de contenus et de communautés. TikTok souligne que cette démarche permet aussi de diffuser l’identité locale, la fierté régionale et les valeurs culturelles vietnamiennes à travers un commerce à grande échelle.

Lê Hoàng Oanh, directrice de la Direction du commerce électronique et de l’économie numérique, estime que ces modèles ne se contentent pas d’élargir les canaux de distribution, mais aident également les localités à renforcer leurs capacités numériques, à promouvoir les spécialités régionales et à participer davantage à l’économie numérique. Selon elle, cette initiative est conforme à l’orientation de développement de l’économie numérique à la base, contribuant à réduire les écarts régionaux et à promouvoir un commerce électronique durable.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Lâm Thanh, directeur de TikTok Vietnam, indique que la majorité des créateurs de contenu et des vendeurs sont concentrés dans les grandes villes, tandis que de nombreuses localités restent peu visibles en ligne. Il estime nécessaire de développer davantage de “communes numériques” et “quartiers numériques” afin de dynamiser l’économie locale dans l’environnement digital.

Il ajoute qu’après la mise en place du modèle d’administration à deux niveaux, de nombreux nouveaux noms de communes et quartiers sont apparus, mais restent peu présents sur Internet, tandis que les indications géographiques liées aux anciennes dénominations risquent de disparaître. Par ailleurs, de nombreuses localités rencontrent encore des difficultés dans l’application des technologies et la transformation numérique pour améliorer leur capacité de production. TikTok souhaite ainsi jouer un rôle de pont entre les autorités et les populations pour faciliter l’accès aux technologies et à Internet afin de soutenir le développement économique.

Appui aux vendeurs locaux

La plateforme prévoit également de consacrer environ 100 milliards de dôngs sur six mois en 2026 pour soutenir le programme, incluant des réductions de commissions et de frais de transaction pour les nouveaux vendeurs, en particulier dans les secteurs OCOP, agricoles et artisanaux. Des crédits publicitaires, des bons de réduction et des campagnes de promotion des produits vietnamiens seront également proposés.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, le marché du commerce électronique au Vietnam a atteint environ 32 milliards de dollars en 2025, représentant près des deux tiers de l’économie numérique du pays. L’année dernière, plus de 200.000 produits OCOP et produits vietnamiens ont été référencés sur TikTok Shop. Plus d’un million de bons de réduction ont été distribués, et le programme “Samedi des produits vietnamiens” a enregistré une croissance moyenne des revenus multipliée par 3,5 par rapport à 2024.

Par ailleurs, plus de 30.000 vendeurs ont été formés à la gestion de boutiques en ligne, au livestreaming, ainsi qu’aux questions fiscales et juridiques. Le secteur des produits agricoles sur TikTok Shop connaît également une forte croissance, notamment les fruits frais. Après neuf mois de lancement de cette catégorie, plus de 200 tonnes de fruits frais ont été vendues. Certains produits locaux ont rencontré un grand succès, comme le durian ancien “Sau Hu”, avec plus de 10 tonnes vendues en 48 heures, tandis que la patate douce des montagnes du Nord a atteint plus de 600 tonnes écoulées.

Xuân Hoàng/CVN