Nucléaire : formation des ressources humaines d’ici 2050

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a récemment signé une décision approuvant le projet intitulé "Formation, promotion et développement des ressources humaines pour la gestion étatique, la recherche, le développement, l’application et le soutien technique dans le domaine de l’énergie atomique".

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Photo : CTV/CVN

Répondre aux standards internationaux

Le programme vise à constituer des ressources humaines suffisantes, bien structurées et hautement qualifiées afin de répondre aux besoins du développement de l’énergie atomique, tout en garantissant la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaires.

Selon cette décision, le développement des ressources humaines dans le nucléaire constitue une priorité stratégique de long terme. La formation et le perfectionnement devront être adaptés aux compétences requises pour chaque fonction et conformes aux exigences internationales en matière de sûreté radiologique, de sûreté nucléaire et de sécurité nucléaire.

Le projet identifie trois grands groupes de personnel à former. Le premier concerne les cadres de gestion publique, notamment ceux de l’Agence nationale de sûreté radiologique et nucléaire ainsi que des ministères et organismes centraux et locaux chargés de la gestion de l’énergie atomique.

Le deuxième groupe regroupe le personnel de recherche-développement et de soutien technique : organismes publics et privés de science et de technologie, entreprises, centres d’application et autres structures impliquées dans la recherche et l’assistance technique dans le domaine nucléaire.

Le troisième groupe concerne les personnels utilisant l’énergie atomique, notamment les travailleurs exposés aux rayonnements dans les installations radiologiques. Les personnels affectés aux projets de centrales nucléaires relèveront toutefois de programmes de formation distincts.

D’ici 2030, le projet prévoit que 100% des agents chargés de la gestion publique de l’énergie atomique, aux niveaux central et local, soient formés et qualifiés pour exercer leurs fonctions liées à la radioprotection, à la sûreté nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’utilisation de l’énergie atomique.

À cette échéance, au moins 50% du personnel de l’Agence nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire devront être qualifiés pour participer à l’élaboration des textes juridiques, à l’évaluation, à l’inspection et à la supervision de la sûreté et de la sécurité des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche.

Le plan prévoit également que 30% du personnel de cette agence acquièrent une expérience professionnelle auprès d’organismes étrangers de gestion nucléaire, de structures de soutien technique ou d’installations nucléaires, afin de former une équipe d’experts capable d’évaluer et d’autoriser les projets nucléaires.

Concernant la recherche et développement, le projet ambitionne de constituer d’ici 2030 une équipe de haut niveau capable d’assimiler, de maîtriser, de transférer et de développer les technologies nucléaires. L’objectif est de soutenir le déploiement de l’énergie nucléaire et l’extension des applications des rayonnements et isotopes radioactifs dans les secteurs socio-économiques.

Pour le personnel de soutien technique, le plan vise à former des équipes aptes à participer aux évaluations en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires. En parallèle, l’ensemble du personnel technique des organismes publics concernés devra être formé à l’évaluation, à l’inspection, à la surveillance de la radioactivité environnementale et à la gestion des incidents.

Vers une maîtrise progressive des technologies nucléaires

À l’horizon 2035, les objectifs seront encore renforcés. Le personnel de l’Agence nationale de sûreté nucléaire et radiologique devra être autonome à 70% dans l’évaluation, l’inspection et le suivi des projets de centrales nucléaires, et totalement autonome pour les projets de réacteurs nucléaires de recherche.

Le projet prévoit également la création d’équipes de recherche de pointe capables de maîtriser et de développer les technologies liées au combustible nucléaire ainsi qu’au traitement et à l’utilisation des terres rares. Quatre à cinq groupes de recherche devraient être mis en place afin de soutenir les projets de centrales nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires et les réacteurs de recherche.

La vision à l’horizon 2050 consiste à bâtir un réseau d’experts hautement qualifiés dans le domaine de l’énergie atomique, associant spécialistes scientifiques, technologiques et techniques.

Cette force devra répondre aux besoins de déploiement, de formation et d’assistance technique des organismes publics, des installations nucléaires et des projets de centrales nucléaires. Le Vietnam ambitionne également d’intégrer progressivement la chaîne de valeur nucléaire mondiale et de fournir des services techniques et des formations aux niveaux régional et international.

Diversifier les formations et renforcer la coopération internationale

Le projet prévoit plusieurs formes de formation : stages de courte durée, formation de base, perfectionnement continu, spécialisations, formation en situation de travail, formation de formateurs, cursus postuniversitaires et formation en radioprotection.

Les principaux établissements chargés de cette mission sont l'Université des sciences et technologies de Hanoï (École polytechnique de Hanoï), l'Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hanoï, l'Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de Dà Lat, et l'Institut vietnamien de l'énergie atomique, ainsi que d’autres établissements sélectionnés par le ministère des Sciences et des Technologies.

Le plan insiste sur le développement de programmes spécialisés conformes aux standards internationaux. Il prévoit notamment la numérisation et l’actualisation des supports pédagogiques, la création de banques de logiciels de simulation modernes ainsi que le déploiement pilote de ces programmes dans des établissements de référence et des centres de formation pratique.

Photo : CTV/CVN

Les formations seront organisées sous différentes formes : cours en présentiel, enseignement à distance, simulations et stages pratiques. Elles incluront également des évaluations de compétences et des certifications conformes à la réglementation.

Le projet accorde une place importante à la coopération internationale. Le Vietnam entend collaborer avec les pays disposant de technologies nucléaires avancées et d’établissements de formation de renommée mondiale. Il prévoit également la mise en place de formations à double diplôme et la participation à des réseaux régionaux et internationaux de formation nucléaire.

Le pays souhaite aussi attirer des experts étrangers ainsi que des scientifiques vietnamiens travaillant à l’étranger, afin de renforcer les activités de formation, de perfectionnement professionnel et de transfert de connaissances.

Accélérer la transformation numérique du secteur

Le plan prévoit également une transformation numérique de la gestion et de la formation des ressources humaines. Les technologies numériques, le big data et l’intelligence artificielle seront appliqués à la planification, à l’organisation des formations et à l’évaluation des compétences.

Une base de données nationale consacrée à la formation et au développement des ressources humaines du secteur nucléaire sera créée. L’objectif est de normaliser, systématiser et numériser l’ensemble des données afin de soutenir la planification stratégique à long terme.

Le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies sera chargé de piloter la mise en œuvre du projet. Il coordonnera les actions avec les autres ministères et organismes concernés, supervisera les évaluations annuelles des besoins en formation et élaborera les référentiels de compétences ainsi que les cadres pédagogiques adaptés.

Le ministère devra également proposer des mécanismes spécifiques en matière de financement, d’incitations, d’attractivité et d’utilisation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie atomique.

Le Vietnam réaffirme enfin son engagement en faveur du développement de l’énergie atomique à des fins exclusivement pacifiques.

Nguyên Tùng/CVN