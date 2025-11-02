Mexique : au moins 23 morts dans une explosion dans un supermarché

Une explosion dans un supermarché a fait au moins 23 morts, dont des mineurs, à Hermosillo, la capitale de l'État du Sonora (Nord du Mexique), ont annoncé samedi 1 er novembre les autorités locales.

Photo : Keystone/AP/CVN

"On dénombre 23 morts et 11 blessés à l'heure actuelle. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes", a déclaré le gouverneur de l'État du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

"J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent", a-t-il ajouté.

Les blessés sont pris en charge dans différents hôpitaux de la ville, a-t-il précisé.

L'explosion s'est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's.

Le ministère local de la Sécurité publique a exclu que l'accident ait été "une attaque" ou un "événement lié à un acte de violence" dirigé contre des civils.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a exprimé sur X ses condoléances "aux familles et aux proches des personnes décédées".

AFP/VNA/CVN