États-Unis : déflagration dans une usine d’explosifs dans le Tennessee, 19 disparus

Au moins 19 personnes sont toujours portées disparues après la violente explosion qui a détruit vendredi matin 10 octobre une usine située dans le Sud des États-Unis, et dont la cause demeure inconnue selon les autorités locales.

Photo : AP/VNA/CVN

Une "explosion destructrice" a eu lieu vers 07h45 vendredi (12h45 GMT) dans l'usine Accurate Energetic Systems et a soufflé un bâtiment entier, faisant "plusieurs morts", a expliqué le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis.

"Plusieurs personnes sont portées disparues", a-t-il ajouté, précisant que d'autres "petites explosions" étaient encore possibles mais que la zone était désormais sécurisée.

Cette usine est située près de Bucksnort dans un secteur boisé et vallonné à l'écart des zones urbaines, à quelque 100 km à l'ouest de Nashville, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Le bureau du shérif du comté de Hickman a, de son côté, dit sur Facebook qu'une explosion avait eu lieu dans cette usine, que les services de secours étaient sur place et que les habitants devaient éviter la zone.

Des images de télévisions diffusées vendredi 10 octobre montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle.

Accurate Energetic Systems n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.

Sur son site Internet, cette société fondée en 1980 se dit "spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits énergétiques et d'explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale".

