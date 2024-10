L'Allemagne fait état d'une forte baisse du taux de natalité

La pandémie de COVID-19, le conflit russo-ukrainien et la perte de revenu réel qui en résulte en raison de l'inflation élevée "ont conduit de nombreuses jeunes familles à reporter temporairement leur projet ou leur désir d'avoir des enfants", a déclaré le chercheur Joachim Ragnitz de la succursale de l'ifo à Dresde.

Le rapport met en évidence une baisse globale de près de 13% du taux de natalité en Allemagne entre 2021 et 2023, avec une chute particulièrement frappante de 17,5 % dans les Etats de l'Est.

"Au total, près de 80.000 enfants de moins que prévu sont nés en 2022 et 2023", a dit M. Ragnitz.

Cette tendance reflète une baisse plus générale des taux de fécondité dans la plupart des pays de l'Union européenne (UE). Les données d'Eurostat publiées plus tôt cette année montrent que le nombre de naissances vivantes dans l'UE est passé sous la barre des quatre millions en 2022, ce qui représente le niveau le plus bas depuis 1960.

