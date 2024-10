Philippines : la tempête tropicale Trami fait 46 morts et 20 disparus

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'administrateur du Bureau de la défense civile, Ariel Nepomuceno, a indiqué que neuf régions du pays avaient signalé des décès liés à Trami.

La région de Bicol, au sud-est de Manille, qui a été la plus touchée par la tempête, a enregistré 28 morts, soit le plus grand nombre de décès, suivie de la région de Calabarzon avec 15 victimes. D'autres régions du centre et du sud des Philippines ont également signalé des décès liés à Trami.

Trami, le 11e typhon à frapper les Philippines cette année, a traversé l'île principale de Luçon, laissant derrière lui un sillage de destruction avec des inondations et des éboulements désastreux dans les régions de Bicol et de Calabarzon.

Des crues soudaines et des glissements de terrain ont frappé mardi 22 octobre plusieurs régions de l'archipel, Trami ayant provoqué de fortes pluies et privé d'électricité de nombreuses zones.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) a déclaré que la tempête avait touché plus de 2,6 millions de personnes dans au moins 15 des 17 régions de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Les bilans, dont celui des morts, pourraient augmenter à mesure que la police et d'autres agences continuent d'évaluer l'impact de Trami et que l'accès à certains villages isolés commence à s'ouvrir.

Le NDRRMC a indiqué vendredi que 293 routes et 67 ponts restaient impraticables dans tout le pays, tandis que l'électricité n'a pas encore été rétablie dans certaines régions.

Les services météorologiques ont dit que Trami avait été repéré ce vendredi matin 25 octobre à 255 km au sud-ouest de la province d'Ilocos Sur (nord). Il se déplace vers l'ouest/nord-ouest, avec des vents de 95 km/h et des rafales de plus de 150 km/h. On prévoit que Trami quittera les Philippines ce vendredi après-midi ou dans la soirée.

En moyenne, 20 typhons frappent les Philippines chaque année.

Xinhua/VNA/CVN