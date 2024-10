Soudan du Sud : plus de 1,3 million de personnes touchées par les inondations

L'agence humanitaire des Nations unies a annoncé vendredi 25 octobre que les graves inondations causées par les fortes pluies qui affectent plusieurs régions du Soudan du Sud avaient touché plus de 1,3 million de personnes.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué dans un rapport publié à Juba que les inondations avaient jusqu'à présent provoqué le déplacement d'environ 327.000 personnes dans 42 comtés et la zone administrative d'Abyei.

Selon l'OCHA, "les évaluations conjointes du gouvernement et des agences menées la semaine dernière ont révélé que 230.000 personnes supplémentaires dans les Etats de Jonglei, du Bahr el Ghazal du Nord et du Nil Supérieur étaient touchées". En outre, les fortes pluies et les inondations ont rendu impraticables 15 voies d'approvisionnement majeures, limitant considérablement l'accès aux zones touchées, a ajouté l'OCHA.

L'OCHA a aussi averti que l'accès humanitaire s'est dégradé en raison des inondations en cours et de l'intensification des précipitations qui ont entravé l'accès physique aux communautés touchées cherchant refuge sur des terrains plus élevés en raison de routes endommagées et impraticables.

Le Soudan du Sud connaît actuellement les pires inondations qu'il ait connues depuis des décennies. Elles ont causé des ravages généralisés dans plusieurs régions du pays, affecté des habitations et des moyens de subsistance, submergé des routes et des infrastructures clés et dévasté plusieurs communautés.

Xinhua/VNA/CVN