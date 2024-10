Le PNUE appelle à réduire les écarts d'émissions face au changement climatique mondial

Les nations doivent combler l'énorme écart d'émissions dans leurs nouveaux engagements climatiques et agir immédiatement, a déclaré jeudi 24 octobre le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

>> En Chine, le monde viticole à l'épreuve du changement climatique

>> Les sécheresses et inondations actuelles, un "avant-goût" de l'avenir, prévient l'ONU

>> Le changement climatique a aggravé les inondations meurtrières en Afrique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son Rapport 2024 sur l'écart des émissions, le PNUE a appelé les pays à réduire collectivement les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 42% d'ici 2030 pour éviter les impacts dévastateurs du réchauffement planétaire.

Le rapport précise qu'il est possible de maintenir le réchauffement des températures mondiales dans la limite de 1,5 degré Celsius définie dans l'accord de Paris, sous réserve d'une transition durable vers des combustibles plus propres et de la restauration des habitats.

Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a déclaré qu'en honorant leurs engagements en matière de réduction des émissions carbone, les pays éviteraient les catastrophes liées au changement climatique, telles que les inondations, sécheresses, cyclones et incendies de forêt extrêmes.

"Chaque fraction de degré évité compte en termes de vies sauvées, d'économies protégées, de dommages évités, de biodiversité préservée et de capacité à réduire rapidement tout dépassement de température", a souligné Mme Andersen.

Lancé avant la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Bakou en novembre, le rapport indique que les émissions de gaz à effet de serre ont atteint le niveau record de 57,1 gigatonnes de dioxyde de carbone depuis 2019.

Selon le rapport, l'augmentation de l'énergie éolienne et des technologies solaires photovoltaïques pourrait fournir 27% de la réduction potentielle totale d'ici 2030 et 38% d'ici 2035.

L'arrêt de la déforestation et d'autres mesures énergiques telles que l'écologisation des secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie seront essentiels pour atteindre les objectifs en matière d'émissions de carbone, précise le document.

Xinhua/VNA/CVN