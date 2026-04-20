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International / Société
Chine : semi-marathon de robots humanoïdes à Beijing

Le semi-marathon de Beijing E-Town et celui de robots humanoïdes se sont déroulés dimanche 19 avril dans la zone de développement économique et technologique de Beijing, dans le sud-est de la ville, en Chine.

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Le robot humanoïde "Flash" de l'équipe Pofengshandian, dans la catégorie télécommandée, court lors du semi-marathon de Beijing E-Town et du semi-marathon de robots humanoïdes dans la zone de développement économique et technologique de Beijing, le 19 avril 2026. 
Le robot humanoïde "Unitree H1" de l'équipe Hang U Sai, dans la catégorie autonome, court lors du semi-marathon de Beijing E-Town et du semi-marathon de robots humanoïdes. 
Le robot humanoïde "Yuanqizai" de l'équipe Yuanqizaizizhubenxing, dans la catégorie autonome, court lors du semi-marathon de Beijing E-Town et du semi-marathon de robots humanoïdes.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Chine #semi-marathon de robots humanoïdes #Beijing

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