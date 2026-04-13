Marathon de Paris : une édition de tous les records pour les femmes

L'Éthiopienne Shure Demise a pulvérisé de plus d'une minute le record féminin du marathon de Paris en s'imposant dimanche 12 avril en 2h18:34, dans une épreuve qui accueillait cette année plus de 60.000 participants, autre record, dont 20.800 femmes, là aussi inédit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un ciel voilé, pas de vent et 13 degrés au thermomètre: les conditions étaient idéales pour affoler les chronos. Shure Demise en a profité pour rayer la performance signée en 2022 par la Kényane Judith Jeptum (2h19:48).

"Je n'avais pas d'informations pendant la course concernant le record. Quand je suis arrivée et qu'on m'a donné la pancarte, j'ai compris. C'est incroyable", a déclaré à l'AFP l'athlète de 30 ans, aidée par un traducteur.

L’Éthiopienne Misgane Alemayehu (2e, 2h19:08) et la Kényane Magdalyne Masai (3e, 2h19:17) ont elles aussi couru en moins de 2h20, dans une course très relevée où Mekdes Woldu, première Française, s'est classée huitième (2h26:25).

"Je suis très contente de ma course, on a été encouragés tout du long. Avec la foule, ça m'a rappelé les Jeux (de Paris-2024)", a raconté la détentrice du record de France de la distance en 2h23:13.

Cette année, les femmes représentaient un tiers des dossards (contre 25% en 2022), un record selon l'organisation. Mais un chiffre encore loin de la parité dont se rapprochent pourtant d'autres grands marathons, comme celui de New York, où 45% des inscrits l'an passé étaient des femmes.

Chez les hommes, l'Italien Yemaneberhan Crippa s'est détaché dans les derniers kilomètres pour s'imposer en 2h05:19, devant l'Éthiopien Bayelign Teshager (2e, 2h05:24) et le Kényan Sila Kiptoo (3e, 2h05:29).

Le Français Emmanuel Roudolff-Levisse a tenu dans le groupe de tête jusqu'au 39e kilomètre et a fini par lâcher, terminant à une belle sixième place en établissant son nouveau record personnel (2h05:59).

Chacun sa gourde

"Il n'a pas manqué grand chose pour titiller les premiers. Ça me laisse envisager potentiellement une qualification pour les Jeux de Los Angeles (en 2028)", a déclaré le champion de France du semi-marathon à France TV.

Au moment où le coureur de 30 ans répondait à ses dernières interviews, les derniers amateurs prenaient le départ avenue des Champs-Élysées, sous les applaudissements de milliers de Parisiens venus tout au long du parcours.

"Quand on est là, même pour les gens qu’on ne connaît pas, on a envie de leur donner toute l’énergie possible, ça donne envie de pleurer!", raconte Maria Bravo, croisée par l'AFP au bord du parcours. Cette Colombienne est venue encourager son compagnon, Édouard Parnaudeau, qui se lançait dimanche 12 avril dans son premier marathon.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une fois le coureur passé, elle ne perd pas de temps, direction un autre emplacement sur le parcours pour l'encourager. "C'est une autre course qui commence! On a mis les baskets, on a bien mangé et on va aller à plusieurs endroits", explique-t-elle tout en portant sa pancarte "Allez, mettez le turbo!".

Édouard terminera finalement en 3h33:05. Comme lui, 49% des inscrits étrennaient dimanche un dossard doré, synonyme de premier marathon.

Cette année, l'organisation ne distribuait pas de bouteilles ou de gobelets jetables aux coureurs amateurs aux treize points de ravitaillements répartis sur le parcours. Il fallait prévoir sa flasque, son gobelet ou son sac d'hydratation.

Antoine Fay avait opté pour l'option flasque, qu'il n'a remplie qu'une seule fois, au 30e kilomètre. "C'était bien organisé, il n'y avait pas la queue", raconte le coureur de 44 ans. Avant d'ajouter : "La vraie difficulté, c'est la relance. On a tendance à repartir trop vite et ça peut casser le rythme."

Mais ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé, lui qui a tenu son rythme pour boucler les 42 kilomètres et 195 mètres en 3h30.

AFP/VNA/CVN