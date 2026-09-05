Éducation

Plus de 2,6 millions d’élèves font leur rentrée scolaire à Hô Chi Minh-Ville

Le 5 septembre au matin, plus de 2,6 millions d’élèves et d’enseignants de Hô Chi Minh-Ville ont célébré la rentrée scolaire 2026-2027. Organisée en format hybride, la cérémonie avait pour épicentre le lycée Trân Khai Nguyên, connecté en direct aux établissements de la ville.

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Trân Luu Quang, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, et Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, ont assisté à la cérémonie au lycée Trân Khai Nguyên, qui s’est vu décerner à cette occasion l’Ordre du Travail de deuxième classe.

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Van Duoc a souligné qu’"au moment où la mégapole connaît une profonde transformation, l’éducation devait être à l’avant-garde. La ville a besoin d’un système éducatif moderne, de qualité et intégré, s’appuyant fortement sur les sciences, les technologies et la transformation numérique, tout en restant fondamentalement humaniste et centré sur l’apprenant".

Dans les années à venir, la municipalité continuera de consacrer des ressources au développement de l’éducation, à l’amélioration des infrastructures scolaires et à la qualité du corps enseignant. Elle encouragera également la transformation numérique et les méthodes pédagogiques modernes, en renforçant notamment l’enseignement des langues étrangères et l’intégration de l’intelligence artificielle et des nouvelles approches éducatives.

Les dirigeants de la ville ont appelé les enseignants à préserver leur passion pour le métier et à faire preuve de persévérance, non seulement pour transmettre des connaissances, mais aussi pour former les élèves au savoir-être. L’objectif est de former des jeunes courageux, bienveillants, responsables et désireux de contribuer à la société.

Aux élèves, les autorités municipales ont recommandé de travailler avec assiduité, d’adopter un comportement responsable, de se fixer des objectifs et de les poursuivre avec persévérance, d’acquérir activement de nouvelles connaissances, de maîtriser les technologies et de développer leur créativité, tout en cultivant la bienveillance, l’honnêteté et l’esprit de service à la communauté.

"La ville n’attend pas de vous seulement de bonnes notes, mais espère que vous deviendrez des personnes bienveillantes, compétentes, ambitieuses et responsables envers la métropole et la patrie", a exhorté Nguyên Van Duoc.

L’atmosphère de cette nouvelle année scolaire s’est également traduite par des évolutions dans l’environnement d’apprentissage, les méthodes d’enseignement et les conditions offertes aux élèves. Truong Trân Minh Tam, élève de la classe 7A2 du collège Phan Chu Trinh, dans le quartier de Phu My, s’est dit enthousiaste en cette période de rentrée. Il apprécie particulièrement l'environnement convivial, qui offre de nombreux espaces propices à l’apprentissage et à l’épanouissement, tels que l’aire de jeux STEM, le jardin d’enfants, l’espace de lecture ouvert, l’espace culturel Hô Chi Minh ou encore les espaces dédiés aux jeux traditionnels. Le dévouement des enseignants renforce également son sentiment d’appartenance à l’établissement. Pour cette nouvelle année, il compte redoubler d’efforts dans ses études et participer activement aux activités scolaires.

Au collège Bach Dang, dans la commune de Long Son, le renouvellement des méthodes d’enseignement s’accompagne d’une accélération de la transformation numérique et de l’application des nouvelles technologies. Le directeur de l’établissement, Lê Thanh Vu, a indiqué que l’investissement dans des infrastructures modernes et homogènes constituait une base essentielle pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Durant cette année scolaire, le collège entend accélérer la transformation numérique et créer de nouvelles avancées dans les domaines des sciences, des technologies et de l’éducation, conformément aux orientations stratégiques du Bureau politique. L’accent sera mis sur la réforme administrative, le développement de l’usage des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que sur l’exploitation efficace des ressources pédagogiques numériques pour préparer les cours et favoriser l’innovation pédagogique, contribuant ainsi à améliorer la qualité globale de l’enseignement.

La rentrée scolaire revêt cette année une signification particulière, dans le contexte où de nombreuses réformes en matière de gestion, d’infrastructures et d’équipements commencent progressivement à se concrétiser dans les établissements.

Des infrastructures scolaires renforcées

Dans le cadre de la campagne d’émulation "150 jours et nuits pour achever 1.000 salles de classe au service de l’année scolaire 2026-2027", la ville a officiellement mis en service 1.027 nouvelles salles de classe, dépassant ainsi l’objectif fixé de 27 salles.

Parallèlement aux nouvelles constructions, la municipalité a réaffecté certaines structures existantes et utilisé des locaux administratifs devenus disponibles après la réorganisation de l’appareil administratif afin de créer des établissements scolaires là où les besoins étaient les plus importants. La ville a également consacré plus de 274 milliards de dôngs à la rénovation et à la modernisation des établissements, à l’amélioration des équipements et des conditions d’accueil dans les nouvelles écoles.

Cette rentrée intervient également dans un contexte de déploiement de nombreuses politiques de soutien aux élèves, destinées à alléger la charge financière des familles et ainsi garantir un accès plus équitable à l’éducation.

Parallèlement aux mesures d’aide sociale, les contenus et méthodes d’enseignement continuent d’évoluer et de s’ouvrir davantage à l’international. La ville introduit progressivement l’anglais comme deuxième langue dans les établissements scolaires et encourage le développement de l’éducation STEM/STEAM, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et d’autres domaines technologiques émergents, afin de doter les élèves des connaissances et compétences nécessaires à la nouvelle phase de développement du pays.

Un réseau scolaire en pleine réorganisation

La réorganisation du réseau d’enseignement public entraîne également de profondes évolutions dans la gouvernance scolaire. Au 3 septembre, le nombre d’établissements publics de la ville était passé de 2.188 à 1.486, soit une réduction de 702 établissements. Le nombre d’écoles regroupant les niveaux primaire et collège est, quant à lui, passé de 14 à 44, permettant de mieux mutualiser les infrastructures et d’améliorer l’efficacité de la gestion locale.

Cette restructuration ne vise pas seulement à réduire le nombre d’établissements. Elle doit également permettre d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau réorganisé, d’optimiser l’utilisation des ressources et des infrastructures, tout en garantissant la stabilité de l’enseignement et le droit des élèves à l’éducation.

Pour l’année scolaire 2026-2027, le secteur municipal de l’Éducation et de la Formation poursuit comme objectif la construction d’un système éducatif équitable, de qualité, inclusif et intégré, centré sur l’apprenant, tout en valorisant le rôle déterminant des enseignants et en faisant des résultats un indicateur essentiel de la gestion et des activités éducatives.

Le secteur s’attachera à concrétiser le thème de l’année scolaire, "Innovation de la pensée - Transformation radicale - Résultats substantiels", par des actions et des résultats concrets dans chaque unité, chaque localité et chaque établissement, afin d’améliorer réellement la qualité de l’éducation, dans chaque école, chaque classe et chaque cours, au bénéfice de chaque élève.

Texte et photos : Quang Châu/CVN