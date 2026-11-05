Journée de la culture du Vietnam 2026

Plus de 400 événements pour faire vivre la culture auprès du peuple

Pour la première fois organisée à l’échelle nationale, la Journée de la culture du Vietnam 2026, célébrée le 24 novembre, mobilise 34 provinces et villes autour de 406 activités. Spectacles, expositions, sport, cinéma, patrimoine et numérique : une vaste célébration de l’identité nationale.

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Photo : Thuy Hà/CVN

La Journée de la culture du Vietnam 2026, célébrée le 24 novembre, sera organisée pour la première fois sur l’ensemble du territoire national. Elle réunira 406 activités et programmes de soutien dans 34 provinces et villes, associant culture, arts, sport, expositions et présentations.

Cet événement d’envergure est associé à la Fête de la grande union nationale ainsi qu’à la célébration du 80e anniversaire de la première Conférence culturelle nationale (1946-2026). Son ambition est claire : célébrer l’identité culturelle vietnamienne, raviver l’esprit d’unité nationale et permettre à la population de participer directement à la création et à la jouissance des valeurs culturelles.

Le 5 novembre, à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a tenu une conférence de presse afin de présenter les préparatifs et le programme de cette édition inédite.

Une mobilisation territoriale sans précédent

Au 5 novembre, les 34 provinces et villes avaient toutes adopté leur plan de mise en œuvre des activités de la Journée de la culture du Vietnam 2026. Les programmes préparés pour le grand public comprennent 406 événements : 282 dans les domaines de la culture et des arts, 36 dans celui de l’éducation physique et du sport, ainsi que 85 expositions ou présentations.

À ces initiatives s’ajoutent de nombreuses activités organisées par les ministères, les secteurs et les organisations centrales : présentation de produits de villages artisanaux, promotion de la culture vietnamienne, développement de la lecture et échanges communautaires.

Photo : Thuy Hà/CVN

Pour le Pr.associé-Dr. Bùi Hoài Son, vice-chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation de masse, cette journée doit mettre en évidence sa portée profonde, en lien étroit avec la Fête de la grande union nationale. "Il est nécessaire de refléter de manière vivante les activités menées à la base, notamment dans les villages, les hameaux, les groupes de résidents et les quartiers : échanges culturels et artistiques, représentations de chants et de danses traditionnels, expériences du patrimoine, présentations gastronomiques ; activités sportives, expositions, concours, promotion de la lecture, découverte de l’histoire et des traditions ; gratuité ou réduction des droits d’entrée dans les musées, des séances de cinéma et des spectacles artistiques", a-t-il souligné.

Il a également appelé à rendre hommage aux artisans, artistes, intellectuels, personnalités influentes, dignitaires et fonctionnaires religieux, ainsi qu'aux collectifs et individus exemplaires, tout en diffusant les belles initiatives venues du terrain.

L’innovation numérique au service du patrimoine

Photo : VNA/CVN

L’une des avancées technologiques marquantes de cette édition est le lancement de la plateforme de la Carte numérique de la culture du Vietnam (CMAP). Officiellement opérationnelle depuis le 1er novembre au Temple de la Littérature (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), à Hanoï , la plateforme cmap.vn ne se limitera pas à la période des festivités.

Elle deviendra un système de données numériques recueillant et actualisant en continu les événements, activités et sites culturels de l’ensemble du pays. Son objectif est de faciliter l’accès du public à l’information culturelle et de rapprocher le patrimoine des habitants comme des visiteurs.

Parallèlement, le programme "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" (Sonorités du Vietnam - Rythme de la vie), organisée du 12 octobre au 30 novembre sous le mot d'ordre "Un million de personnes unies pour faire résonner la mélodie de la Patrie", attire un large public, tout particulièrement les jeunes.

Photos : VNA/CVN

Hommage solennel à la Conférence culturelle de 1946

Le temps fort de cette célébration sera la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la première Conférence culturelle nationale, qui se tiendra à 9h00 le 24 novembre 2026 à l'Opéra Hô Guom, à Hanoï.

L’événement rappellera le jalon historique du 24 novembre 1946, lorsque la pensée du Président Hô Chi Minh selon laquelle "la culture doit éclairer la voie de la nation" a été solennellement affirmée. La cérémonie sera retransmise en direct par la Voix du Vietnam et la Télévision nationale du Vietnam.

Les passionnés de cinéma pourront également profiter de la Semaine du film organisée à l’occasion de la 8e édition du Festival international du film de Hanoï et de la Journée de la culture du Vietnam. Les séances en salle seront gratuites du 22 au 24 novembre, tandis que des projections itinérantes seront assurées au profit des habitants des zones reculées, des régions frontalières et des îles.

Photo : VNA/CVN

Hanoï, épicentre des festivités

À Hanoï, une atmosphère de convergence culturelle investira l’espace piéton du lac Hoàn Kiêm dès le 21 novembre, avec un grand défilé du patrimoine et des scènes dédiées aux arts traditionnels.

Le point culminant prendra la forme d'un spectacle son et lumière d’envergure, organisé le soir du 24 novembre au stade national My Dinh. Ce programme, qui devrait réunir près de 50.000 spectateurs, combinera des performances artistiques spectaculaires à un feu d’artifice éclatant, retransmis en direct dans tout le pays.

Au-delà de la capitale, cette effervescence culturelle se déploiera de manière harmonieuse dans les trois régions du Nord, du Centre et du Sud.

L’ancienne capitale impériale Huê présentera la série de programmes "Mélodies de Huê, mettant à l'honneur le patrimoine de l’áo dài, le ca Huế (Chant Huê) et l’art bài chòi, accompagnés d'une exposition numérique consacrée à la poésie du roi Thiêu Tri (1807 - 1847). Le Nord vibrera au rythme du Festival du quan ho (chant alterné) à Bac Ninh, de la nuit des lumières et des arts de Yên Tu à Quang Ninh, ou encore de représentations uniques du rituel hâu dông à Lang Son.

La terre de l’ancienne capitale Hoa Lu (Ninh Binh) s'illustrera avec un espace de pratique du patrimoine immatériel et l’exposition photographique du patrimoine culturel vietnamien, du 21 au 27 novembre.

En direction du Centre et des Hauts plateaux, la voix de la grande forêt résonnera à travers le Festival des gongs de Gia Lai, la Semaine de la grande union des ethnies à Quang Ngai, la soirée artistique "Voix de la Patrie" et l’expérience culturelle chame au sanctuaire de Po Nagar (Khanh Hòa) et la ville de Dà Nang s’apprête à rayonner grâce à un spectacle de projection 3D mapping sur la rivière Hàn.

Dans le Sud, An Giang, Dông Thap, Cân Tho, Vinh Long et Cà Mau vibreront au son du đờn ca tài tử (chant des amateurs du Sud), du festival Ok Om Bok, des courses de pirogues et d’espaces gastronomiques caractéristiques du Sud.

Photo : Thuy Hà/CVN

La culture, puissant moteur du développement

L’ensemble de ces rendez-vous a été pensé pour atteindre un objectif essentiel : ramener la culture au cœur de la vie du peuple, afin que chaque citoyen soit à la fois acteur de la création et bénéficiaire des précieuses richesses spirituelles de la nation.

Pour Lê Quang Tu Do, chef du Département de la presse, la Journée de la culture du Vietnam constitue une action d’une grande portée pour concrétiser la Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. "C’est également l’occasion d’affirmer le rôle fondamental de la culture dans la vie sociale et de permettre à la population de participer directement à la création et à la jouissance des valeurs culturelles", a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Bùi Hoài Son a pour sa part rappelé l'importance de mettre en relief la contribution de la culture au développement socio-économique, le potentiel des industries créatives et du tourisme culturel, ainsi que la valorisation durable des identités régionales.

"Cela permettra de créer davantage de produits, de services, d’espaces culturels, d’emplois et de moyens de subsistance pour la population", a-t-il précisé.

Plus qu’une simple succession d'événements, la Journée de la culture du Vietnam 2026 entend affirmer que la culture constitue une force vivante et dynamique. Elle célèbre un passé glorieux, fait dialoguer les traditions avec les outils numériques et ouvre la voie à une nation plus unie, créative et résolument tournée vers l'avenir.

Thuy Hà/CVN