Le 8e Festival international du film de Hanoï fait dialoguer 125 films et 41 pays

Pour sa huitième édition, qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre sous le thème "Cinéma : Connectivité - Développement", le Festival international du film de Hanoï (HANIFF) s’apprête à projeter 125 œuvres issues de 41 pays et territoires.

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Photo : Comité d'organisation/CVN

Le Festival international du film de Hanoï (HANIFF) s’apprête à projeter 125 œuvres en provenance de 41 pays et territoires pour sa huitième édition, programmée du 28 novembre au 2 décembre prochains, ont annoncé ses organisateurs.

Coorganisé par le ministère de la Culture et le Comité populaire de la ville de Hanoï sous le thème "Cinéma : Connectivité - Développement", cet événement majeur ambitionne de révéler de nouveaux talents, de promouvoir l’innovation artistique et de renforcer la coopération internationale.

Conformément au règlement du festival, la sélection officielle a été validée par les comités de présélection et de sélection finale, et se déploie à travers plusieurs catégories compétitives et non compétitives. Pour sa sélection officielle en compétition, le festival frappe fort cette année en rassemblant 12 longs-métrages et 25 courts-métrages.

Du côté des longs-métrages, le public découvrira 12 œuvres aux horizons résolument internationaux. Une véritable invitation au voyage cinématographique qui mènera les spectateurs du Népal (Elephants in the Fog) aux Philippines (Moonglow), en passant par la Grèce (Hold on to Me), le Gabon (Ben’imana), l’Argentine (The Message), le Royaume-Uni (Queen at Sea) et l’Allemagne (Everytime).

L’Asie et les Amériques seront également à l’honneur avec "Becoming Human" (Cambodge) et "Young Washington" (États-Unis), aux côtés du thriller russe Saving Bella et de la coproduction germano-franco-hongroise "Silent Friend". Enfin, le pays hôte sera représenté par le très attendu film vietnamien "Hô linh trang si : Bi ân mô vua Dinh" (Spirit Guardians - The Last Secret Of The First Emperor).

La compétition des courts-métrages n’est pas en reste avec vingt-cinq œuvres sélectionnées. Témoignant d’une belle diversité géographique, cette catégorie fera voyager les cinéphiles à travers les imaginaires de nombreux pays et territoires, parmi lesquels l’Iran, Chypre, la Norvège, l’Espagne, les États-Unis, les Philippines, Singapour, l’Inde, la Chine, le Mexique et, bien sûr, le Vietnam.

50 films sélectionnés pour le Panorama du cinéma mondial

L’autre grand voyage du festival se joue hors compétition. Avec pas moins de 50 films au compteur, répartis entre 27 longs et 23 courts-métrages, le programme Panorama du cinéma mondial s’impose comme une boussole artistique du septième art actuel.

Les festivaliers pourront ainsi naviguer des œuvres venues d’Argentine, du Sri Lanka ou du Venezuela, jusqu’aux propositions de la République de Corée, du Népal, de la Russie et du Japon, sans oublier les territoires solidement installés de la Pologne, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Chine, de Singapour ou de l’Inde.

Côté longs-métrages, quelques titres phares s’annoncent déjà comme des rendez-vous incontournables. Il faudra notamment suivre de près "Kokuho" (Japon), le mystérieux "What Does That Nature Say To You" (République de Corée), "Mirrors No.3" (Allemagne), "La Grazia" (Italie), "Case 137" (France), ainsi que "A Poet" (Colombie) et "My Father’s Shadow" (Royaume-Uni).

Le format court n’est pas en reste. Pensé comme un laboratoire de formes, le volet des courts-métrages de ce Panorama braque ses projecteurs sur une nouvelle garde de cinéastes d’Asie, d’Europe et des Amériques. Pour le public, c’est la promesse d’une immersion totale dans un archipel de styles narratifs et d’esthétiques radicalement diverses.

Cette année, le programme s’enrichit d’un coup de projecteur captivant sur le cinéma japonais. Huit œuvres emblématiques ont été soigneusement sélectionnées pour illustrer toute la richesse de cette cinématographie : des classiques incontournables comme "Spirited Away" (2001) et "5 Centimeters Per Second" (2007), aux succès marquants tels que "Your Name" (2016) et "Children of the Sea" (2019). Le public pourra également découvrir des créations plus récentes à l’image de "Komada : A Whisky Family" (2023) et "Gold Kingdom and Water Kingdom" (2023), sans oublier les toutes dernières nouveautés de l’année 2025, "Lupin the IIIRD the movie : The Immortal Bloodline" et "Jinsei".

En parallèle,le festival se fait la vitrine du cinéma vietnamien contemporain en mettant à l’honneur 30 productions nationales. Cette sélection récente, témoin de la vitalité créative des cinéastes locaux, rassemble 18 longs-métrages produits entre 2024 et 2026 ainsi que 12 courts-métrages illustrant une grande diversité de thèmes et de genres.

Durant cinq jours, le HANIFF VIII proposera des sessions de réseautage, des tables rondes et des séminaires afin de stimuler la coopération internationale, de propulser le cinéma vietnamien et de rendre des œuvres de premier plan accessibles à un large public.

VNA/CVN