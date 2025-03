Au moins 40 civils tués dans l'Est de la RDC à la suite d'attaques de combattants

>> Congo : au moins 2.900 morts lors des combats pour la prise de Goma

>> Le conflit armé dans l'Est de la RDC accroît le risque épidémique en Afrique

>> RD Congo : l'ONU condamne l'attaque contre des travailleurs humanitaires

Photo : AFP Archives/VNA/CVN

Dans la province voisine du Nord-Kivu, 17 personnes ont été victimes des attaques du groupe. C'est ce que rapporte le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

"Selon les autorités locales, au moins 23 civils ont été tués lors d'attaques des AFD dans plusieurs villages de la province d'Ituri les 25 et 26 février. Des dizaines de personnes ont été enlevées au cours de ces raids, tandis que d'autres villageois ont fui vers les zones voisines à la recherche de sécurité", a noté l’OCHA. Des attaques des combattants ont également été signalées dans la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Le 26 février, 17 civils y ont été tués.

L'AFD a été créée en Ouganda en 1995. En 2003, les forces de l'AFD ont battu en retraite sous les attaques de l'armée ougandaise et se sont réfugiées dans l'Est de la RDC, où elles attaquent régulièrement des cibles militaires et civiles. On compte 2.000 combattants de l'AFD.

TASS/VNA/CVN