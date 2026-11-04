Lucky Luke, 80 ans et toujours fringant

"Le héros de BD a une chance énorme : il ne vieillit pas !", sourit Jul, le scénariste de Lucky Luke, qui atteint l'âge vénérable de 80 ans mais continue à " tirer plus vite que son ombre".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Créé en 1946, le cowboy solitaire fête son anniversaire avec un nouvel album, "Saint Lucky Luke", qui sort vendredi 6 novembre, est imprimé à quelque 350.000 exemplaires et s'annonce comme l'un des best-sellers de la fin de l'année.

"Lucky Luke est un héros intemporel et transgénérationnel. Des parents l'offrent à leurs enfants, des enfants à leurs parents ou grands-parents. On a souvent envie de le partager", constate Julien Berjeaut, qui signe Jul.

"Ouvrir un de ses albums, c'est comme retrouver un bon copain", renchérit François Le Bescond, l'éditeur de Lucky Luke chez Dargaud.

Les lecteurs "sont de toutes les classes sociales, ce qui est plutôt rare dans la culture", souligne Achdé, le dessinateur de la série depuis 25 ans.

À l'instar d'Astérix, autre héros emblématique de la BD franco-belge, Lucky Luke a survécu à la mort de ses créateurs, Goscinny et Morris, a connu ensuite des hauts et des bas, et a été adapté en séries ou en films plus ou moins convaincants. Traduit dans une trentaine de langues, il s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires, selon les estimations.

"Bien qu'il évolue dans un décor de western, Lucky Luke parle à tout le monde : avec son côté solitaire, justicier, défenseur de la veuve et de l'orphelin, il incarne des valeurs positives et universelles", souligne François Le Bescond.

Même le pape

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Dans le nouvel album "Saint Lucky Luke", le héros se confronte à un sujet qui semble le dépasser : Dieu et le fanatisme religieux. Il est érigé en nouveau messie pour avoir sauvé le Kansas d'une série de calamités, dont une invasion de sauterelles.

"Je trouvais intéressant de trouver le moyen de faire rire de l'ordre puritain, allié à l'affairisme, qui sont des thèmes qui résonnent aujourd'hui avec l'Amérique de Donald Trump", explique Jul, qui est agrégé d'histoire.

L'auteur a eu le culot d'offrir l'album en main propre au pape Léon XIV lors de son récent voyage en France. "Je lui ai dit : 'Lucky Luke, qui est une icône de la culture populaire, est porteur des mêmes valeurs que vous'. Le pape ne le connaissait pas mais s'est marré et a semblé vraiment intéressé", se rappelle-t-il.

Outre "Saint Lucky Luke", le 80e anniversaire est célébré cette année par la parution de deux albums "Lucky Luke vu par..." ("L'homme qui a vu" de Guillaume Bouzard et "La longue marche de Lucky Luke" de Matthieu Bonhomme), et de "Morris" (Dupuis), une riche monographie du créateur du cow boy.

Blake et Mortimer 80 ans aussi

Lucky Luke n'est pas le seul héros à fêter ses 80 ans. "Les aventures de Blake et Mortimer" ont également été créées en 1946 dans le magazine Tintin par le Belge Edgar P. Jacobs.

L'improbable duo formé par le militaire blond Francis Blake et le scientifique barbu Philip Mortimer demeure lui aussi l'une des valeurs sûres de la BD avec 31 albums, dont la majorité ont été confectionnés par divers auteurs après le décès de Jacobs.

"Relancer la série dans les années 1990 était un pari loin d'être gagné. Mais les lecteurs ont répondu présents: ils apprécient le mélange d'aventures et de réalisme, ainsi que l'esthétisme très marqué des années 1950", explique François Le Bescond, de Dargaud, son éditeur.

Le 80e anniversaire est marqué par la sortie d'un album, "Affaires classées", qui offre dix histoires inédites qui "révèlent des épisodes encore cachés de l'univers de Blake et Mortimer".

AFP/VNA/CVN