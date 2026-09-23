L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

Le 23 septembre au matin (heure locale), au siège de l’ONU à New York, le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a eu une entrevue avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix.

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Jean-Pierre Lacroix a salué la politique de soutien ainsi que la participation active et efficace du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ces dernières années. Il a également salué les engagements pris par le Vietnam en vue de réaliser les objectifs et indicateurs fixés par l’ONU, notamment l’augmentation de la proportion de femmes militaires participant aux opérations de maintien de la paix.

Photo : VNA/CVN

Phan Van Giang a hautement apprécié l’accompagnement de l’ONU au Vietnam au cours des 49 dernières années, depuis l’adhésion du Vietnam à l’organisation. Il a souligné le rôle particulièrement important et incontestable de l’ONU dans l’élaboration du droit international, le maintien de la paix, la prévention des conflits et la réponse aux défis mondiaux.

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait de manière constante une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, la coopération et le développement, et qu’il était un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. En tant que membre actif et responsable, le Vietnam respecte toujours la Charte, les résolutions et les programmes d’action de l’ONU.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, le Vietnam participe activement aux efforts communs de l’ONU pour relever les défis de sécurité non traditionnels, contribuant au maintien de la paix et de la sécurité régionales et internationales, notamment à travers les opérations de maintien de la paix de l’ONU, le désarmement et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le général d’armée Phan Van Giang a souhaité que, dans les temps à venir, l’ONU continue de soutenir et d’aider le Vietnam à élargir sa participation aux opérations de maintien de la paix, tant en termes de formes que d’ampleur du déploiement.

Partageant cette position, Jean-Pierre Lacroix a affirmé que l’ONU soutenait le Vietnam et était prête à l’aider à renforcer ses capacités afin qu’il puisse apporter une contribution encore plus importante aux opérations de maintien de la paix.

VNA/CVN