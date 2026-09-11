Le Vietnam et la France renforcent leur coopération en matière de défense

Le général Phan Van Giang et la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, ont réaffirmé le 10 septembre à Paris leur volonté d’approfondir la coopération de défense Vietnam - France, notamment dans la formation, le maintien de la paix de l’ONU et l’industrie de défense.

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Photo : QDND/CVN

Dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de sa participation au Sommet international sur l’espace, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, s’est entretenu le 10 septembre à Paris avec la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin.

Le général Phan Van Giang a souligné qu’il s’agissait de la deuxième visite officielle de Tô Lâm en France depuis 2024, témoignant de la forte détermination politique des dirigeants des deux pays à approfondir le partenariat stratégique global et à le rendre plus substantiel et efficace.

Il a constaté que la coopération de défense Vietnam - France n’avait cessé de se consolider et de s’approfondir, notamment dans les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, le dialogue stratégique et la coopération de défense au niveau des vice-ministres, la médecine militaire, la formation, les opérations de secours, le maintien de la paix des Nations unies, la coopération maritime et l’industrie de défense.

Le ministre vietnamien a remercié le ministère français des Armées et des Anciens combattants pour son soutien à la formation des personnels vietnamiens, notamment à travers des bourses d’études en 2025 et 2026, des programmes de renforcement des capacités des forces participant au maintien de la paix de l’ONU, ainsi que l’envoi régulier d’experts au Vietnam et le soutien au déploiement d’officiers vietnamiens au sein de la mission de formation de l’UE en République centrafricaine.

De son côté, Catherine Vautrin a affirmé que la France attachait une grande importance au partenariat stratégique global avec le Vietnam, soulignant les liens historiques et culturels entre les deux pays et la volonté de renforcer leur confiance stratégique. Elle a réaffirmé la disponibilité de la France à accompagner le Vietnam et à soutenir leurs initiatives respectives en faveur du renforcement de l’autonomie stratégique.

Elle s’est félicitée de voir la coopération bilatérale en matière de défense, l’un des piliers importants des relations Vietnam - France, continuer à se consolider et à se développer de manière concrète et efficace, conformément aux orientations convenues par les hauts dirigeants et les deux ministères de la Défense, ainsi qu’aux documents de coopération signés.

Le général Phan Van Giang a souhaité que la France poursuive son soutien à la formation des personnels vietnamiens, l’envoi d’experts au Département vietnamien des opérations de maintien de la paix et l’organisation de formations au Vietnam. De son côté, le ministère vietnamien de la Défense est prêt à accueillir des militaires français pour des formations et des stages, notamment en langue vietnamienne et en médecine militaire. Il a également salué la participation d’une délégation dirigeante du ministère français des Armées et des Anciens combattants au 3e Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre à Hanoï.

Photo : QDND/CVN

À cette occasion, le général Phan Van Giang a proposé d’accélérer la signature d’un mémorandum d’entente sur la recherche des militaires vietnamiens et français portés disparus et l’échange de souvenirs de guerre, afin de créer un cadre de coopération dans ce domaine à forte portée humanitaire.

Les deux parties sont convenues de poursuivre l’approfondissement de leur coopération de défense, notamment à travers le renforcement des échanges de délégations, le maintien des mécanismes de dialogue stratégique, la formation, le maintien de la paix de l’ONU et l’industrie de défense.

À l’issue de l’entretien, le général Phan Van Giang et la ministre Catherine Vautrin ont signé un accord entre les deux ministères sur la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies.

VNA/CVN