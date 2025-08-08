L'ONU sonne l'alerte sur le déficit mondial de financement humanitaire

Moins de 17% des 46 milliards de dollars américains nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires mondiaux en 2025 ont été reçus à ce jour, a déclaré jeudi 7 août un porte-parole de l'ONU.

>> L'ONU revoit en forte baisse son plan d'aide humanitaire mondial faute de fonds

Photo : AFP/VNA/CVN

Moins de 17% des 46 milliards de dollars américains nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires mondiaux en 2025 ont été reçus à ce jour, a déclaré jeudi août un porte-parole de l'ONU.

Le montant des fonds reçus à ce jour représente une baisse de 40% par rapport à la même période l'année dernière, a-t-il précisé.

Ce déficit de financement rappelle avec brutalité que des millions de personnes vulnérables souffriront de la faim si elles ne reçoivent pas l'aide dont elles ont désespérément besoin, a déclaré le porte-parole.

En juin, face aux coupes budgétaires les plus importantes subies à ce jour le système humanitaire international, l'OCHA a lancé un appel mondial hyper-prioritaire pour aider 114 millions de personnes en s'attaquant aux besoins les plus urgents dans le cadre de l'Aperçu humanitaire mondial 2025, a-t-il rappelé.

Xinhua/VNA/CVN