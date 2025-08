Indonésie : Bali lance un groupe de travail pour lutter contre les abus des étrangers

>> Indonésie : nouvelle forte éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki

>> Indonésie : 11 disparus dans le naufrage d'un bateau au large de Sumatra

>> Indonésie : cinq morts dans l'incendie d'un ferry

Photo : ANTARA/VNA/CVN

Il a salué les efforts déployés par le ministère de l'Immigration et des Services pénitentiaires, notamment la Direction générale de l'Immigration et ses agences subordonnées à Bali.

Il a ensuite exprimé l'espoir que leur collaboration contribuerait à réduire les fréquentes violations des lois, de la législation et de la culture commises par les étrangers à Bali.

Le groupe de travail sera opérationnel du 1er au 31 août et son mandat pourrait être prolongé. Dans le cadre de cette initiative, les agents de l'immigration collaboreront avec les Forces de défense indonésiennes (TNI), la Police nationale (Polri), l'Agence de l'ordre public et de la sécurité (Satpol PP) et les forces de sécurité traditionnelles (Pecalang).

Bali compte trois bureaux de l'immigration, dont le bureau de l'immigration de Ngurah Rai, qui couvre Kuta, Kuta Nord et Kuta Sud.

Selon le bureau de l'immigration de Ngurah Rai, 148 ressortissants étrangers ont été expulsés entre janvier et le 24 juillet 2025. La plupart des cas – 66 au total – concernaient des ressortissants étrangers séjournant au-delà de la durée de validité de leur visa.

Le groupe de travail a été inauguré par le ministre de l'Immigration et des Services pénitentiaires, Agus Andrianto.

En mai 2023, Koster a publié des directives à l'intention des touristes étrangers afin de les empêcher de violer les lois et réglementations culturelles de Bali.

Le guide couvre les choses à faire et à ne pas faire énumérées dans la lettre circulaire numéro 4 de 2023 du gouverneur de Bali sur les nouvelles ordonnances pour les touristes étrangers à Bali.

VNA/CVN