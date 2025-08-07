Sud de l'Espagne: l'incendie de Tarifa "stabilisé"

L'incendie qui s'est déclaré mardi 5 août dans une forêt de la station balnéaire de Tarifa, dans l'extrême sud de l'Espagne, entraînant l'évacuation de milliers de touristes est "stabilisé" , et les vacanciers qui avaient dû quitter la zone peuvent revenir, ont annoncé mercredi soir 6 août les autorités.

Le feu est désormais "stabilisé", s'est réjouit sur le réseau social X Antonio Sanz, en charge de la sécurité au sein du gouvernement régional andalou, indiquant que le "retour de toutes les personnes évacuées (était) autorisé".

L'incendie, qui s'est déclaré mardi après-midi 5 août, n'a pas fait de victimes mais avait obligé à évacuer 1.550 personnes des campings, hôtels et logements, ainsi que des milliers de véhicules, la plupart appartenant aux baigneurs venus profiter des plages de la région.

Selon la télévision publique TVE, le feu a commencé dans un camping-car d'un camping du mont La Peña, près d'une plage, et s'est rapidement propagé en raison du vent fort, très courant dans cette région d'Andalousie et du détroit de Gibraltar, prisée par les amateurs de surf.

L'incendie n'a pas affecté le centre ville de Tarifa, une ville d'environ 19.000 habitants dans la province de Cadix, dont la population grossit en été en raison des touristes, et qui est située à l'ouest de l'endroit où les flammes ont commencé, car le vent soufflait dans la direction opposée.

L'Espagne connaît cette semaine une intense vague de chaleur, avec des températures frôlant 40ºC dans de nombreux endroits et avec un risque "très élevé et extrême d'incendies de forêt dans une grande partie du pays", a de nouveau averti mercredi 6 août la protection civile.

