L'ONU revoit en forte baisse son plan d'aide humanitaire mondial faute de fonds

>> Séisme au Myanmar : les agences de l’ONU font état de progrès dans l’aide humanitaire

>> La bande de Gaza est privée d'aide humanitaire depuis deux mois

>> Haïti : plus d'un million d'enfants victimes d'insécurité alimentaire

>> L'aide entrant dans la bande de Gaza satisfait à peine un pour cent des besoins de la population

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nouveau plan de 29 milliards de dollars, là où l'ONU en réclamait 44 milliards pour 2025, doit "hyper-prioriser" l'aide pour 114 millions de personnes, selon le communiqué diffusé par l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (OCHA).

Tout le secteur humanitaire mondial a été jeté dans la tourmente par la décision du président américain Donald Trump de mettre fin ou de revoir à la baisse l'aide financière à l'étranger des États-Unis.

Les États-Unis étaient jusque-là le principal donateur en termes d'aide au développement sous toutes ses formes et les coupes brutales du financement ont des conséquences dramatiques pour l'aide d'urgence, la vaccination ou encore la distribution de médicament pour lutter contre le sida.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parmi de nombreux autres, avait alors dénoncé une décision qui pourrait coûter la vie à des millions de gens. Mais les États-Unis ne sont pas seuls en cause, nombre de pays donateurs ayant revu à la baisse leur aide pour se consacrer à d'autres priorités dans des contextes économiques parfois difficiles.

Selon OCHA, l'ONU n'a réussi à récolter que 5,6 milliards de dollars, sur les 44 milliards initialement réclamés, soit 13% du total alors que l'on est déjà à la moitié de l'année et que les crises humanitaires se sont multipliées : Soudan, Ghaza, République démocratique du Congo, Myanmar notamment.

"Nous avons été forcés de faire un tri de la survie humaine", a dénoncé Tom Fletcher, le sous-Secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence. "Les comptes sont cruels, et les conséquences sont déchirantes. Trop de personnes ne recevront pas l'aide dont elles ont besoin, mais nous sauverons autant de vies que possible avec les ressources qui nous sont données", a-t-il promis.

APS/VNA/CVN